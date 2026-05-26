Investigan amenazas de muerte y daños a un vecino en el barrio Juan Manuel de Rosas

El sábado alrededor de las 23 horas, el personal de la Comisaría Segunda de Esquel acudió a una vivienda ubicada sobre la calle Juan Manuel de Rosas. El propietario del lugar alertó a los uniformados luego de que un hombre golpeara a su puerta y, al atender el llamado, le propinara una serie de amenazas de muerte. De forma simultánea, el damnificado constató que habían provocado daños en una de las cubiertas de su vehículo, el cual se encontraba estacionado en la vía pública.

"En razón de características que pudo brindar, se hizo un rastrillaje en los alrededores y se logra demorar a una persona", detalló la subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli. La funcionaria policial precisó que se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y que actualmente se dispondrán las medidas procesales correspondientes para determinar la consecución de la causa. "En materia de investigación, junto con investigaciones y relevamientos que se puedan hacer respecto a información, es poder vincular a esa persona respecto al hecho que se denuncia", agregó.

Al ser consultada sobre las versiones que indican que el vecino amenazado se trataría de un dirigente gremial de la zona, Pauli aclaró que en el parte oficial no cuentan con esa información y que el caso se aborda de forma estricta en el plano judicial y preventivo. "Nosotros solamente tenemos la referencia de la denuncia y se opera como cualquier otra circunstancia. No podemos vincular el hecho a alguna cuestión gremial, por el momento es materia de investigación, no lo vamos a brindar porque es todo lo que está trabajando la Brigada Investigacional al respecto", sostuvo.

Por otra parte, la subjefa de la Unidad Regional realizó un balance del resto de las actividades desarrolladas en la ciudad durante las últimas jornadas y destacó el comportamiento general de la comunidad en los diferentes espacios públicos.

"Hubieron eventos respecto en el marco de lo que fue el aniversario que es el 25 de mayo, se participaron en los actos, se desarrollaron con total normalidad", remarcó la jefa policial sobre las actividades institucionales y comunitarias que tuvieron lugar en la localidad. En ese sentido, mencionó las propuestas especiales que contaron con un despliegue de seguridad preventivo coordinado. "Hubieron encuentros por parte del Ejército, algunas veladas de gala que realizó el Ejército para la llegada de lo que fue la Revolución de Mayo. Todos los eventos fueron tranquilos, las otras jurisdicciones estuvieron todas participando de estos actos, pero la verdad que todo un fin de semana próspero", concluyó.

EBW