Los colores de la patria brillaron en Plaza de Mayo

La Plaza de Mayo es el sitio fundacional y el corazón político, histórico y cultural de Buenos Aires, Argentina.

Es la plaza que se encuentra frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional.

Fue creada en 1884, como resultado de la unión de las plazas de la Victoria y del Fuerte, al demolerse una construcción llamada Recova Vieja, que las separaba.

Está ubicada en el sitio donde se realizó la segunda fundación de la Ciudad en 1580.

Caja de resonancia de las grandes manifestaciones populares del país, puede decirse que, salvo la Declaración de la Independencia y las batallas que se libraron para conquistarla, ha sido el escenario de todos los acontecimientos trascendentales a nivel nacional.

Cómo llegar:

Se puede acceder de forma directa mediante múltiples líneas de colectivos o a través de las estaciones de subte Plaza de Mayo (Línea A), Catedral (Línea D) y Bolívar (Línea E).

Acceso: Es un espacio público abierto de libre circulación las 24 horas y cuenta con accesibilidad para sillas de ruedas.