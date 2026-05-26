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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Un incendio en una chimenea afectó el techo de una vivienda

El fuego se originó en una chimenea y alcanzó parte del techo de una vivienda de Lago Puelo.
Por Redacción Red43

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Bomberos Voluntarios de Lago Puelo trabajó durante la mañana del sábado en un incendio estructural registrado sobre el camino alternativo de la localidad.

 

El aviso ingresó pasadas las 8.30 hs y alertaba sobre un foco ígneo en una vivienda. Ante la situación, se desplegaron tres dotaciones hacia el lugar para contener el avance del fuego.

 

Al arribar, los bomberos constataron que el incendio se había originado en una chimenea y que las llamas habían alcanzado parte del techo de la estructura.

 

 

Cortaron suministros

Según informó el cuartel, el operativo incluyó el corte preventivo de suministros y tareas de enfriamiento en distintos sectores afectados por el calor y el humo.

 

El accionar permitió controlar la situación antes de que el fuego se expandiera hacia otros ambientes de la vivienda. Una vez finalizadas las tareas, las unidades regresaron a base.

 

En el lugar también trabajó personal de Tránsito Municipal, Protección Civil y efectivos policiales para colaborar con el operativo y ordenar la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas.

 

 

O.P.

 

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