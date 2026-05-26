Un feroz incendio avanzó sobre tres viviendas y dejó pérdidas totales

Dos viviendas fueron destruidas por un incendio registrado el viernes por la noche en el barrio Industrial de El Bolsón. El hecho ocurrió sobre calle Huenuquir y demandó un amplio operativo de Bomberos Voluntarios debido al riesgo de propagación hacia otras construcciones cercanas.

El alerta ingresó pasadas las 19 hs, a través de varios llamados telefónicos que advertían sobre un incendio de vivienda. Cuando la primera dotación arribó al lugar, las llamas ya habían tomado por completo dos construcciones ubicadas dentro del mismo terreno.

Según informó Bomberos Voluntarios de El Bolsón, vecinos del sector comenzaron a combatir el fuego utilizando baldes con agua antes de la llegada del personal. Debido a la intensidad del incendio y la cercanía de otras casas, se solicitó apoyo de más móviles y personal, además de un camión cisterna del SPLIF.

Explosión de una garrafa durante el operativo

Mientras trabajaban las primeras dotaciones, una garrafa explotó en el lugar. A pesar de la situación, no se registraron personas heridas.

Los bomberos lograron retirar además otras tres garrafas de 10 kilos y una de menor tamaño para evitar nuevos riesgos durante las tareas de extinción.

Las propietarias de las viviendas no se encontraban en el lugar al momento del incendio.

Una tercera casa sufrió daños parciales

El incendio también alcanzó parcialmente una tercera vivienda lindante, que sufrió daños cercanos al 10 %. Las otras dos construcciones registraron pérdidas totales.

Desde el cuartel agradecieron la colaboración de vecinos que participaron en las primeras tareas para intentar contener el avance de las llamas hasta la llegada de las unidades.

El operativo se extendió durante varias horas hasta lograr controlar completamente el fuego y evitar que alcanzara otras viviendas del sector.

O.P.