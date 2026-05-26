Comenzó el juicio por el incendio de 70 hectáreas en Nahuelpan. La Fiscalía sostiene que el fuego fue provocado de manera intencional en medio de un conflicto vecinal. Por su parte, la defensa asegura que se trató de un accidente y denuncia persecución política.

En los tribunales locales dio inicio el juicio oral y público para determinar la responsabilidad penal de Héctor Gabriel Quilaqueo, acusado por un incendio en zona rural que arrasó con decenas de hectáreas a principios del año pasado. Ante un tribunal unipersonal, tanto la Fiscalía, representada por la fiscal María Bottini y el procurador de Fiscalía, Ismael Cerda, como la defensa particular del imputado presentaron sus alegatos de apertura, dejando en claro que el eje central del debate será resolver si el fuego se originó de forma intencional o si fue un trágico accidente.

El hecho investigado ocurrió el 26 de enero de 2025, alrededor de las 13:30 horas, en el lote irregular 4 (fracción B, sección I-III) de la zona de Nahuelpan. Las condiciones climáticas de aquel día —pleno verano, con una temperatura de 27 grados y fuertes ráfagas de viento— actuaron como un detonante para que las llamas se propagaran rápidamente.

Como consecuencia del siniestro, los daños materiales fueron de consideración: se quemaron un total de 70 hectáreas y 1200 metros de alambrado. Además, el avance del fuego generó un peligro inminente para las vidas y los bienes de tres familias, quienes son vecinas linderas al lugar del hecho. “No hablamos sólo de daños materiales particulares sino también de daño a un bien colectivo que es el medio ambiente, protegido tanto por la CN (art. 41) como por la CPCh (art. 109)”, sostuvo Bottini.

Un hecho probado, dos hipótesis opuestas

Durante la apertura de las audiencias, la Fiscalía remarcó que existen circunstancias que ya no están en discusión y que fueron acordadas como hechos probados entre las partes. Está acreditado que Quilaqueo estuvo en el lugar y que sufrió graves quemaduras a raíz del incendio, lo que derivó en su internación en terapia intensiva. También se comprobó que, momentos antes de iniciarse el fuego, el acusado fotografió con su celular Samsung J2 a un vehículo que descargaba animales, y que una vez que se desató el incendio, capturó otra imagen de las llamas y la guardó en su dispositivo.

Sin embargo, la discrepancia radica en la figura legal del acto. "En este juicio lo que se va a discutir es si Quilaqueo actuó de manera intencional y con dolo, o bien de manera culposa (accidental)", explicaron los acusadores públicos al juez.

La postura de la Fiscalía: "Hubo intención de dañar"

Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen firmemente la hipótesis de un acto premeditado. Según su acusación, Quilaqueo inició el fuego con el objetivo directo de ocasionar daños a los bienes de la familia Aguado. Para demostrarlo, la Fiscalía adelantó que expondrá la existencia de un conflicto vecinal previo y la total ausencia de un motivo legítimo para encender fuego en ese momento.

Asimismo, argumentaron que el imputado conocía a la perfección el peligro de las condiciones climáticas de la zona por su condición de baqueano y habitante del lugar. Respecto a las graves lesiones que sufrió el acusado en su salud, la Fiscalía advirtió que no deben usarse para evaluar si el hecho existió o no, sino que, en todo caso, deberán ser contempladas más adelante al momento de fijar el monto de la pena.

Para sostener su teoría, los acusadores presentarán a lo largo del debate los testimonios de los policías que intervinieron, vecinos damnificados, testigos presenciales, un perito informático, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y un perito ígneo especializado.

La postura de la Defensa: "Fue un accidente y hay persecución política"

Por el lado de la defensa particular de Quilaqueo, la estrategia se planta en la vereda opuesta. El abogado defensor insistió ante el magistrado en que el episodio fue un accidente y que su protegido jamás tuvo la intención de iniciar un incendio de tales magnitudes.

El defensor introdujo un fuerte reclamo al manifestar que la acusación responde a una "persecución política" motivada por la pertenencia de Quilaqueo a una comunidad originaria. Bajo esta línea, argumentó que la principal víctima de lo sucedido fue el propio imputado debido a las severas quemaduras que padeció. Finalmente, la defensa remarcó que la Fiscalía no logrará probar una intencionalidad de causar daño a los vecinos linderos, a pesar de reconocer que mantienen un litigio judicial en marcha.

Con las cartas sobre la mesa y las posiciones firmemente encontradas, el juicio continuará en los próximos días con la recepción de las declaraciones de los testigos y la exposición de los informes periciales.

R.G