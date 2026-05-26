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Por Redacción Red43

IPV: operativo de atención personalizada alcanzó a cientos de vecinos

Personal del instituto recorrió la cordillera para agilizar gestiones de viviendas y cuotas. Los intendentes valoraron la descentralización de servicios que permite a los vecinos realizar trámites sin trasladarse.
Por Redacción Red43

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Con el objeto de continuar acercando los servicios del Estado a la comunidad; el Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, brindó atención personalizada a vecinos de Gobernador Costa, El Maitén, Epuyén y Esquel. 

 

En el marco de una intensa actividad, personal del organismo atendió consultas y ofreció información detallada sobre estado de deudas, inscripciones y gestiones relacionadas a la cancelación de cuotas, entre otros trámites.

 

Gobernador Costa 

 

En la localidad de Gobernador Costa, unas ochenta personas fueron atendidas en las oficinas de Punto Digital, interesadas en recibir respuestas sobre trámites en general con el organismo.

 

El intendente de la localidad, Miguel Gómez, destacó lo positivo de la visita e indicó que “hay demandas habitacionales en todas las comunidades y Costa no es la excepción, tenemos más de 100 inscriptos y por consiguiente valoramos el acompañamiento del Gobierno Provincial, que de esta manera da respuesta a nuestros vecinos”.

 

El Maitén

 

En la localidad de El Maitén, el IPV se hizo presente en la oficina del Centro Integrador Comunitario. Allí, vecinos de esa localidad y también de Cushamen pudieron despejar dudas sobre inscripciones y tramites referidos a deudas y cancelaciones.

 

El intendente Oscar Currilén agradeció al gobernador Ignacio Torres y al Instituto Provincial de la Vivienda y remarcó que “hubo una gran demanda, con más de 150 personas que fueron atendidas sobre distintos temas”. 

 

Destacó también el compromiso del Gobierno por las 50 futuras viviendas a entregarse en la localidad”, y valoró especialmente la “decisión política de estar presente y fortalecer a cada uno de los intendentes del interior profundo”.

 

Epuyén y Esquel

 

La recorrida continuó en Epuyén con la atención de unos de 90 vecinos que, a través de la gestión del intendente José Contreras, fueron atendidos en las oficinas de Punto Digital, ubicada junto a la Terminal de Ómnibus. 

 

La actividad finalizó con la presencia del personal, en la Delegación que el organismo tiene en Esquel, recibiendo la consulta de 250 vecinos de distintos sectores de la ciudad.





M.G

 

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