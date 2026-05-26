Una gran fiesta del Duatlón Infantil se vivió en El Maitén

Pequeños corredores de distintos lugares de la zona se acercaron el domingo hasta la localidad de El Maitén para participar de una competencia de Duatlón Infantil, prueba organizada por la Escuelita de MTB de El Maitén y con el apoyo de la Dirección de Deportes, a cargo de Maximiliano Manosalva.

Ha sido por demás una fiesta fantástica, que esperamos se repita, donde participaron pequeños deportistas de Esquel, El Bolsón, Mallín Ahogado y los peques del Maitén, muchos de ellos integrantes de la Escuelita de MTB a cargo de Lucas Jones.

PRINCIPALES POSICIONES

Los resultados que se registraron en esta primera fecha, son los siguientes:

CATEGORÍA PATA PATA

1° Lorenzo Mora (El Bolsón)

2° Adiel Gallardo (El Maitén)

3° Vitto Gallardo (El Maitén)

CATEGORÍA 4-6 AÑOS

1° Emma Zurita (El Maitén)

2° Tobías Melillán (El Maitén)

3° Delfina Soto (El Maitén)

CATEGORÍA 7-8 AÑOS (INDIVIDUAL)

1° Yuri Ernest

2° Mía Zurita (El Maitén)

3° Aneley Jones (El Maitén)

CATEGORÍA 7-8 AÑOS (DUPLA)

1° Fausto y Joaquín (El Bolsón)

2° Miqueas y Nacho (El Maitén)

CATEGORÍA 9-11 AÑOS (INDIVIDUALES NENES)

1° Diogo Gallardo (El Maitén)

2° Dylan Jones (El Maitén)

3° Gael Rayel (El Maitén)

CATEGORÍA 9-11 AÑOS (INDIVIDUALES NENAS)

1° Mairwen Jones (El Maitén)

2° Bianca Piacenza (El Bolsón)

3° Valentina Fernández (El Maitén)

CATEGORÍA 9-11 AÑOS (DUPLA)

1° Tahiel y Abril (El Bolsón/Lago Puelo)

2° Sol y Juan (El Bolsón)

3° Justina y Jasmín (El Maitén)

CATEGORÍA 12-14 AÑOS (INDIVIDUALES NENAS)

1° Maia Díaz (El Maitén)

2° Morena Gallardo (El Bolsón)

3° Mia Astorga (El Maitén)

CATEGORÍA 12-14 AÑOS (INDIVIDUALES NENES)

1° Francisco Toranzo (El Maitén)

CATEGORÍA 12-14 DUPLA

1° Gael y Benjamín (El Maitén)

2° Lautaro y Franco (Esquel)