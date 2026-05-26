Chubut y PECOM consolidan una agenda de inversión y desarrollo energético

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió con el presidente de PECOM, Luis Perez Companc, en las instalaciones de la compañía, en el marco de la recorrida que el empresario realizó por el yacimiento Manantiales Behr y del plan de inversiones de más de USD 200 millones que la empresa prevé desarrollar en la provincia durante los próximos 18 meses.

Participaron de la actividad el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; el CEO de PECOM, Horacio Bustillo; el director de Operaciones de Upstream de la firma, Jorge López Kessler; y el director de Relaciones Institucionales, Federico Monarca.

Durante la reunión, el titular de PECOM ratificó el compromiso de la empresa como inversor de largo plazo, con el objetivo de desarrollar las áreas que actualmente opera en la provincia: El Trébol-Escalante, Cañadón Perdido-Campamento Central y Manantiales Behr.

Asimismo, desde la compañía destacaron la importancia de sostener una mesa permanente de trabajo junto a los gremios y el Gobierno provincial, para analizar los distintos proyectos y avanzar en su implementación.

Agenda de inversiones

Al respecto, Torres destacó “el compromiso de una empresa con la que venimos trabajando en una agenda conjunta a mediano y largo plazo, en un contexto complejo a nivel nacional donde resulta indispensable avanzar con planificación y transparencia para fortalecer el potencial productivo de nuestra provincia”, y ratificó que la llegada de PECOM “es un caso de éxito y representa no solo inversión y confianza en Chubut, sino también la reactivación de una actividad fundamental para la economía provincial”.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo puso en relieve que, durante el encuentro mantenido con Luis Perez Companc, “abordamos la agenda de inversiones de la compañía en nuestra provincia, reafirmando un plan de trabajo que prevé crecimiento, desarrollo y más puestos de trabajo para el sector”.

Desarrollo productivo

A partir de la salida de YPF y el posterior desembarco de PECOM en Chubut, “se pudo avanzar en un traspaso ordenado, donde todas las partes asumieron la responsabilidad de sostener la actividad y terminar con la incertidumbre laboral de muchas familias”, expresó el Gobernador, agregando que “vamos a seguir trabajando para garantizar inversiones y un compromiso productivo reflejado en una articulación público-privada que hace muchos años no se veía en Chubut”.

Inversiones previstas por más de USD 200 millones

Actualmente, PECOM opera tres yacimientos en la provincia del Chubut: El Trébol-Escalante, Cañadón Perdido-Campamento Central y Manantiales Behr.

En conjunto, las áreas superan los 35.000 barriles diarios de producción, mientras que la empresa avanza simultáneamente en un plan de inversiones superior a los USD 200 millones para los próximos 18 meses.

El modelo de desarrollo de la compañía prioriza una gestión orientada al desarrollo de reservas, maximizando el valor de los activos y extendiendo la vida útil de los campos. Para ello, combina la expansión de proyectos de recuperación terciaria y el desarrollo de nuevas áreas, con perforación de nuevos pozos y un ambicioso plan de intervenciones de workover (WO).

Los resultados ya pueden observarse en las áreas El Trébol-Escalante y Área Central, cuya producción creció un 12% desde que PECOM asumió la operación, con una proyección estimada de cerrar 2026 un 20% por encima del nivel inicial.







