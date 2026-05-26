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Por Redacción Red43

Provincia lanzó la convocatoria para financiar proyectos bajo la Ley de Bosques

La Secretaría de Bosques de Chubut abrió la inscripción para acceder a aportes no reintegrables destinados a la conservación, manejo y restauración de bosques nativos.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, abrió la convocatoria para la presentación de proyectos para el manejo y/o la conservación del bosque nativo que requieran de aportes no reintegrables para su implementación. 

 

El llamado está dirigido a quienes ya cuenten con un plan de manejo o de conservación del bosque nativo aprobado que enmarque la propuesta.  

 

Destinatarios

 

La convocatoria está destinada a particulares, productores agrupados, comunidades indígenas, organizaciones intermedias e instituciones. Puede tratarse de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que acrediten la titularidad de la tierra, o que se encuentren en posesión de tierras fiscales y acrediten derecho sobre ellas e inexistencia de conflictos con vecinos linderos. 

 

Asimismo, de comunidades indígenas que acrediten posesión actual, tradicional y pública de la tierra.

 

Temáticas de interés

 

El llamado busca acompañar propuestas de prevención, protección y recuperación de sectores de bosque nativo degradado incluidos dentro del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de Chubut. 

 

Las temáticas a las que pueden referir son:
. Manejo de bosques con ganadería integrada.
. Restauración de bosques degradados.
. Prevención de incendios forestales.
. Manejo forestal sostenible a nivel de cuenca, para proyectos que superen la escala predial.
. Manejo de bosques en zona de interfase, para proyectos que superen la escala predial.
. Biodiversidad y áreas de conservación, para proyectos que superen la escala predial.

 

Pautas para la presentación y contactos

 

Los proyectos deberán ser formulados por un profesional en la materia de acuerdo a las pautas indicadas en la resolución que da pie a la convocatoria, disponible en www.bosques.chubut.gov.ar

 

La documentación se recibirá de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, en las oficinas ubicadas en 25 de Mayo 893 de la ciudad de Esquel.

 

Por consultas, escribir a programasyproyectosbosques@gmail.com o llamar a los teléfonos 02945-451248 y 02945-451756.

 

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