Esquel: grave accidente vial en Volta y Alvear

Un violento siniestro vial ocurrió este martes aproximadamente a las 17:30 hs, en la intersección de las calles Volta y Alvear, cuando un automóvil Peugeot 307 impactó contra un ciclista de avanzada edad. La fuerza del choque provocó una escena preocupante, con la víctima tendida sobre el asfalto sin mostrar movimiento tras el impacto.

Según el testimonio de quienes presenciaron el hecho, la colisión fue de una intensidad tal que la bicicleta salió despedida por el aire, terminando su trayectoria sobre la plazoleta cercana, a unos ocho metros de distancia de donde quedó el hombre.

Un factor de especial atención es que el ciclista no portaba casco de seguridad, elemento fundamental para reducir riesgos ante caídas o impactos directos. Personal de emergencias y las fuerzas de seguridad acudieron rápidamente al lugar para asistir al herido y realizar las pericias técnicas que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.











