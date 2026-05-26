Finalizaron la demolición del local donde estaba "La Luna"

La zona céntrica de la ciudad de Esquel presenta transformaciones que lo hacen irreconocible para personas que no lo recorren a diario.

Uno de ellos, es el cambio en el predio que comprende las esquinas de calle 9 de julio, entre Avenida Fontana y calle Sarmiento.

Con la demolición del local conde funcionó el restaurant La Luna, edificio particular por su estructura baja de madera y aires "retro", entre árboles frutales, que estuvo en ruinas los últimos años.

El predio sufrió múltiples cambios, desde de la histórica casa antigua en su esquina que ya había sido demolida, sumado a los locales comerciales, bancos y viveros que había hacía calle Sarmiento, dan la impresión de ser una nueva plaza, idea que había sido deslizada en el año 2023, pero de la cual no se ha tenido novedades.

Las demoliciones corren por cuenta de los propietarios, la familia Valbuena, propietarios del centenario almacén Los Vascos de calle 25 de mayo, que justamente está celebrando este 2026 su centenario.

Lugares icónicos para la imagen que tuvo Esquel en su historia, y se vuelve curiosidad ineludible,

SL