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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Una mujer resultó herida de bala tras una discusión vecinal en Comodoro Rivadavia

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en el barrio San Cayetano. La víctima recibió un impacto de proyectil en una pierna mientras se encontraba en su vivienda.
Por Redacción Red43

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Un incidente con armas de fuego generó preocupación este lunes en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia. Una mujer de 37 años fue alcanzada por un disparo en medio de una disputa que involucró a su pareja y un vecino del sector.

 

El comisario Bruno Germillac informó que el episodio se registró alrededor de las 14:15 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Código 649. Según los primeros testimonios recabados por la División Policial de Investigaciones (DPI), el ataque se originó a partir de un altercado previo entre la pareja de la víctima y otro hombre.

 

 

Tras la discusión, el agresor efectuó un disparo desde la vía pública hacia el interior de la casa. En ese instante, la mujer se encontraba sentada almorzando, momento en el que el proyectil impactó en su rodilla derecha. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde se constató que las lesiones eran de carácter leve; recibió el alta médica pocas horas después y ya se encuentra en su domicilio.

 

Aunque el autor del disparo ya estaría identificado, las autoridades mantienen cautela sobre los detalles del proceso para no entorpecer las medidas judiciales en marcha. El comisario Germillac confirmó que existía un vínculo previo entre las partes involucradas, lo cual es clave para el esclarecimiento del hecho.

 

Este caso se suma a una serie de episodios similares registrados en Comodoro Rivadavia durante los últimos meses, lo que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad. Al respecto, el funcionario policial aseguró que se están intensificando los operativos de control. "Hemos tenido varios resultados positivos respecto al secuestro de armas de fuego y esperamos seguir teniendo esos frutos", concluyó Germillac.



M.G

 

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