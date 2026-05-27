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Por Redacción Red43

La mamá que cumplió con otro sueño y fue consagrada como Miss Universo Argentina

Se convirtió en la primera madre en obtener el título. Y dejó un mensaje para todas las participantes. Estará compitiendo en noviembre en Costa Riva. El festejo con su hija.
Por Redacción Red43

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Una modelo oriunda de Misiones, Tamara Rogouski, fue elegida Miss Universo Argentina 2026 y representará al país en la 75.ª edición internacional del concurso, que se disputa en Costa Rica. La participante, oriunda de la ciudad de Iguazú, se convirtió en la primera madre en obtener el título.

 

Según informó el diario local La Voz de Cataratas, la mujer tiene 28 años, se define como “profesional del marketing” y marcó una novedad en la historia de la competencia local al transformarse en la primera madre en obtener este galardón. Durante el desarrollo del evento, el jurado también le otorgó los reconocimientos a “Miss Rostro” y “Mejor Traje de Gala”.

 

La ceremonia se desarrolló en el Teatro Metropolitan, en la ciudad de Buenos Aires. Rogouski compitió con 31 finalistas de diferentes localidades del territorio nacional. El conductor Giuliano Fessia lideró el evento y un jurado integrado por Coty Ramírez, Gustavo Méndez y antiguas ganadoras del certamen eligió a la representante de Puerto Iguazú.

 

De acuerdo con los organizadores, la modelo fue electa no sólo por su apariencia o distintos motivos estéticos, sino también por el mensaje que decidió comunicar durante su participación en el concurso.

 

La ganadora del certamen nacional participará en la 75° edición de Miss Universo, planificada para noviembre en Costa Rica. Rogouski aprovechó su discurso de cierre para compartir una reflexión con los jóvenes sobre la identidad y búsqueda de objetivos propios.

 

“Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra, y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mis propios sueños, sino también para recordarles que ustedes pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto: empiecen hoy”, sostuvo Rogouski después de ser electa.

 

La ganadora arrancó su carrera en el modelaje a los 12 años y participó en pasarelas y desfiles de la Argentina y Paraguay. Además de su actividad en la moda, se licenció en Marketing y se formó como coach ontológica. En el ámbito personal, cría a su hija Sophi, quien, según su discurso, ocupa un lugar muy importante en su vida y la inspira diariamente.

 

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