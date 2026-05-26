Esquel: nuevo accidente vial en la rotonda de Alvear y Fontana

La jornada de este martes ha registrado una alta actividad en materia de siniestros viales en Esquel. A los hechos ocurridos anteriormente, se suma ahora un nuevo accidente registrado en la rotonda de la Avenida Alvear y Avenida Fontana.

El choque, que tuvo como protagonistas a un vehículo Chevrolet Spin y una motocicleta, dejó como resultado al conductor del vehículo de menor porte herido. Ante la emergencia, efectivos policiales y personal de salud llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia.



Por el momento, el personal de tránsito y seguridad trabaja en el lugar para normalizar la circulación vehicular y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar cómo ocurrió el choque.