“Reels para mi ciudad”: una propuesta para reflexionar sobre los vínculos

La Dirección de Cultura y la Dirección de Género y Diversidad lanzaron una nueva edición del proyecto de impulso creativo adolescente "Reels para mi ciudad”, una propuesta destinada a estudiantes del anteúltimo año de escuelas secundarias públicas.

Explicaron que la iniciativa busca vincular las expresiones culturales juveniles con temáticas sociales actuales. “Nuestra idea es poder impulsar que este rango etario, a través de alguna acción cultural, se vincule a alguna temática social”, señaló.

En esta edición, los y las adolescentes deberán producir un Reel para redes sociales vinculado al cuidado en los vínculos y la prevención de las violencias.

Las funcionarias detallaron que las inscripciones estarán abiertas desde el 27 de mayo hasta el 31 de julio y se realizarán mediante formulario. Además, cada curso deberá contar con un adulto responsable que acompañe el proceso. “Puede ser alguna madre, padre, tutor o algún profesor de la institución”, precisó.

Además, agregaron que el Reel deberá tener una duración de entre 15 y 60 segundos y que toda la información técnica estará disponible en las redes sociales y centros culturales. “Cualquier duda se pueden comunicar con Cultura, con las redes o acercarse a los centros culturales”, afirmó.

Por su parte, la directora de Género y Diversidad, Sol Rshaid, explicó que el lanzamiento se realiza hoy, 27 de mayo, en el marco del Día Provincial de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo.

“Las situaciones de violencia que muchas veces pensamos que pasan solo en las vidas adultas realmente empiezan desde los vínculos más tempranos”, advirtió.

En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar estas problemáticas con adolescentes. “Queríamos lanzar esta convocatoria para que desde las escuelas los y las adolescentes puedan empezar a trabajar sobre lo que son los vínculos, el cuidado en los vínculos y la prevención de las violencias”, expresó.

Entre las temáticas propuestas se incluyen los celos, el control en las relaciones, la violencia simbólica y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Rshaid subrayó que el proyecto apunta a una construcción colectiva dentro de cada curso y con acompañamiento adulto. “No es solo un video que se manda, sino que va a ser una construcción colectiva de todo el curso”, sostuvo.

Asimismo, indicaron que desde la Dirección de Género y Diversidad, junto al Servicio de Protección de Derechos y el Servicio de Adolescencia, acompañarán el proceso mediante capacitaciones y seguimiento docente.

“Lo que nos interesa es que sea una producción hecha por y para los adolescentes, que se pueda difundir entre sus propias redes y que pueda llegar el mensaje donde tenga que llegar”, destacaron.

La evaluación estará a cargo de las direcciones de Cultura y Género y Diversidad. Entre el 1 y el 20 de agosto se seleccionarán tres Reels finalistas y el ganador se conocerá el 21 de septiembre.

Además, uno de los criterios de evaluación será el nivel de interacción que obtengan los videos en redes sociales. “El Reel que más interacciones tenga va a tener un punto extra para la evaluación final”, concluyeron.