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Miércoles 27 de Mayo de 2026
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27 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Avanza la construcción del nuevo edificio del Juzgado de Paz de Epuyén

La obra se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad de Epuyén y el Superior Tribunal de Justicia del Chubut. El objetivo es mejorar las condiciones de atención y funcionamiento del servicio judicial en la localidad.
Por Redacción Red43

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La construcción del nuevo edificio del Juzgado de Paz de Epuyén continúa avanzando como parte de un trabajo conjunto entre la Municipalidad local y el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

 

Según informaron desde el municipio, el proyecto apunta a dotar a la localidad de un espacio propio para el funcionamiento del organismo judicial, con mejores condiciones para trabajadores y vecinos que realizan trámites y consultas de manera cotidiana.

 

La obra busca reemplazar las limitaciones edilicias actuales y ofrecer instalaciones más cómodas, accesibles y preparadas para la atención pública. El proyecto contempla un edificio moderno, diseñado para facilitar la accesibilidad y mejorar las condiciones de trabajo del personal judicial.

 

 

Además, se prevé contar con espacios más adecuados para la atención al público.

 

Obra conjunta entre Municipio y Justicia

La construcción se lleva adelante mediante un trabajo articulado entre el municipio y el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, organismo que tiene a cargo el funcionamiento de los juzgados de paz en toda la provincia.

 

Este tipo de dependencias cumplen un rol importante en localidades del interior, ya que permiten acercar servicios judiciales básicos sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

 

 

 

O.P.

 

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