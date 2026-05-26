Pueblo Carao: plazos de obra, infraestructura y estado del proyecto en Esquel

El emprendimiento denominado "Pueblo Carao", ubicado en el ejido de Esquel, presenta un desarrollo de 100 hectáreas destinado a fines residenciales, turísticos y productivos. Según el arquitecto Matías Bertolini, responsable de la iniciativa, el proyecto se encuentra en una etapa activa de construcción. "En este momento hay alrededor de 100 personas trabajando directamente en el predio", indicó el desarrollador.

La ejecución del complejo se divide en tres áreas principales. El hotel constituye la unidad central, con una superficie de 5.300 metros cuadrados y una capacidad de 80 habitaciones. La obra, que transita su mes número 19 de ejecución, demandará, una vez finalizada y en condiciones operativas, una planta de personal estimada entre 70 y 80 personas para las tareas de hotelería y servicios complementarios.

En paralelo, el sector residencial cuenta con 100 lotes destinados a viviendas. Sobre el nivel de actividad actual, Bertolini señaló que "ya algunos propietarios están empezando sus obras, por lo que hay cinco casas en construcción y el inicio de otras dos o tres está previsto en el corto plazo".

El tercer componente es un espacio de granja turística situado en la parte alta del terreno. Este sector integra una huerta de hortalizas y frutillas, un área destinada a la cría de animales y plantaciones de lavanda, desarrolladas junto a productores de la zona.

La provisión de servicios básicos ha sido gestionada íntegramente por la desarrolladora. De acuerdo con el arquitecto, la financiación se sustenta en el aporte de inversores y la comercialización de los lotes. "Nosotros construimos toda la infraestructura, es capital del sector privado", afirmó Bertolini.

Hasta la fecha, las redes de agua y luz se encuentran finalizadas. Respecto a la red de gas, la empresa ha programado el inicio de las tareas de tendido para los próximos meses. El responsable del desarrollo subrayó que estas obras son indispensables para la habitabilidad del predio y el cumplimiento de los estándares de servicio proyectados.

El desarrollador se refirió a la situación administrativa del proyecto, haciendo énfasis en el cumplimiento de los códigos vigentes. "Hemos hecho todas las aprobaciones necesarias que existen y más también. No buscamos atajos ni soluciones fáciles, construimos bajo norma", puntualizó sobre el proceso de certificación y auditoría externa al que se ha sometido el desarrollo, a pesar de no tratarse de requisitos obligatorios.

Sobre el vínculo con las autoridades, Bertolini destacó el rol de las gestiones municipal y provincial. "Es clave el acompañamiento político. Hemos tenido un ida y vuelta productivo con el intendente y el gobernador", explicó. Según el arquitecto, las normativas implementadas por la actual administración y la celeridad en la evaluación de los proyectos han generado un marco institucional que favorece la inversión privada.

El arquitecto concluyó con una evaluación sobre la sostenibilidad del emprendimiento. Según sostuvo, el objetivo central es mantener la viabilidad económica del proyecto sin descuidar el equilibrio con el entorno natural, buscando que "Pueblo Carao" opere como un desarrollo capaz de integrarse a la oferta económica de Esquel de manera estable.











M.G