Taller de defensa personal para mujeres en Esquel

El próximo sábado 6 de junio se llevará a cabo un taller de defensa personal destinado exclusivamente a mujeres en el gimnasio Tiempo Vital, ubicado en O'Higgins 1776, entre Urquiza y Brunt. La jornada se desarrollará en el horario de 15:00 a 18:00 y estará a cargo de Fernanda Magadán, especialista en artes marciales con la graduación de Vº Dan en Pa Kua, experta en medicina china y biodinámica corporal proveniente de El Bolsón.

Rosana Prandi, alumna de Magadán y una de las organizadoras de la llegada de esta propuesta a la ciudad, detalló que la capacitación abordará de manera práctica cómo reaccionar ante una situación de agresión común, centrándose específicamente en las técnicas de liberación de agarres en zonas vulnerables como muñeca, brazo, solapa, cuerpo y cuello.

"Generalmente lo que uno tiende a hacer ante esta situación es resistencia, es liberarte por la fuerza. Acá se va a trabajar sobre otra lógica, que sería sobre técnicas en las que uno puede salir de esta situación con movimientos más eficaces, sin hacer fuerza ni tironeamientos", explicó Prandi.

El programa hace hincapié en aprender a usar la dirección y el timing en lugar de la fuerza física, permitiendo a las asistentes reorganizar su posición después de la salida y generar respuestas inmediatas para crear espacio y salir del peligro mediante una secuencia clara de continuidad: liberarte, actuar y alejarte. Las interesadas no requieren entrenamiento previo ni condiciones físicas particulares para sumarse.

"Se va a trabajar sobre la economía del movimiento, como que menos es más, la claridad en la toma de decisiones y la rápida acción, acción rápida y eficaz", subrayó respecto a los ejes de la práctica, orientada a incorporar respuestas directas que funcionen en situaciones reales y que resulten fáciles de ejecutar incluso bajo altos niveles de estrés.

Por otra parte, Prandi relató que brinda clases regulares de Tai Chi y Chikung que dicta en diferentes espacios. En Esquel, las actividades se desarrollan en el Centro Fuentebuena los lunes, miércoles y viernes, con opciones horarias por la tarde a las 19:00, por la mañana a las 8:30, y un estímulo exclusivo de Chikung los lunes y miércoles a las 17:45. En Trevelin, las clases se imparten en el Centro Lakshmi Inspira.

El taller de Defensa Personal tiene un costo de 55 mil pesos, con un beneficio de descuento del 10% para las mujeres que reserven su lugar antes del 2 de junio, y una promoción especial donde la segunda persona abona el 50% en caso de asistir juntas. Para consultas e inscripciones, se dispusieron las líneas de WhatsApp de las organizadoras: Rosana Prandi al 2945-418616 y Fernanda Magadán al 2944-649405, o bien a través de la página de Instagram Rosana Prandi, conexión Tai Chi.

EBW