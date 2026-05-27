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27 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin invita a bailar y hablar sobre tango

La actividad se realizará el próximo sábado 30 de mayo, a las 18 horas, en el Centro Cultural Municipal de Trevelin, ubicado en Avenida San Martín 339.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin invita a la comunidad a participar de un encuentro abierto y gratuito dedicado al tango y sus distintos estilos de baile.

 

La propuesta está pensada tanto para personas que ya bailan tango como para quienes desean acercarse por primera vez a este género tan representativo de nuestra cultura.

 

Durante la jornada habrá un espacio para conversar, escuchar música, compartir experiencias y practicar baile en un ambiente distendido y participativo.

 

“Será un encuentro para disfrutar del tango desde distintos lugares: escuchándolo, conociendo sus estilos y animándose a bailarlo”, destacaron desde la organización.

 

La actividad se realizará el próximo sábado 30 de mayo, a las 18 horas, en el Centro Cultural Municipal de Trevelin, ubicado en Avenida San Martín 339.

 

Desde el área de Cultura remarcaron que la invitación está abierta a toda la comunidad y no se requiere experiencia previa para participar.

 

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