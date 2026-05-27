Estancia Tecka concreta una exportación directa de lana al mercado uruguayo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la primera exportación de 55.702 kilos de lana sucia hacia la República de Uruguay desde una barraca de campo de la Estancia Tecka del Departamento de Languiñeo en la provincia de Chubut.

Se trata del primer envío desde la publicación de la Resolución SENASA 44/2026 que incorporó la categoría “Barraca de Campo”, destinada a establecimientos rurales que acopian su propia lana sucia y que buscó fortalecer la competitividad y optimizar los tiempos para los productores y operadores rurales del sector ovino, manteniendo intactos los estándares sanitarios exigidos a nivel internacional.

La lana proveniente de un establecimiento rural registrado, que cumple con los requisitos sanitarios previstos en el certificado veterinario internacional acordado con el país de destino, se remite de forma directa bajo fiscalización del SENASA.

La lana sucia fue transportada vía terrestre desde la localidad de Tecka hacia la Plazoleta Fiscal Patrón Avellaneda, en Buenos Aires, desde donde se envió a Uruguay por vía terrestre a través del puente internacional General San Martín que une Gualeguaychú (Entre Ríos) con Fray Bentos en el país vecino.

La gestión operativa estuvo a cargo de personal de la Oficina de SENASA en Esquel, bajo lineamientos establecidos por las direcciones nacionales de Sanidad Animal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En Avellaneda, agentes del Centro Regional Metropolitano del organismo fiscalizaron y controlaron el embarque documental y físico y realizaron la consolidación de la carga.

Este tipo de procedimientos simplifica el proceso de exportación de lana sucia y facilita el acceso directo del productor primario a los mercados de exportación que así lo permiten, respondiendo a una demanda del sector que anteriormente no era factible.

Esta operatoria se encuentra restringida a determinados mercados cuyos requisitos sanitarios lo permitan.







M.G