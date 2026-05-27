11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 27 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43TeckaUruguaySENASA
27 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Estancia Tecka concreta una exportación directa de lana al mercado uruguayo

Gracias a la nueva normativa del SENASA, Chubut puso en marcha el sistema de "Barraca de Campo". La medida facilita el acceso directo de los productores a mercados internacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la primera exportación de 55.702 kilos de lana sucia hacia la República de Uruguay desde una barraca de campo de la Estancia Tecka del Departamento de Languiñeo en la provincia de Chubut.

 

Se trata del primer envío desde la publicación de la Resolución SENASA 44/2026 que incorporó la categoría “Barraca de Campo”, destinada a establecimientos rurales que acopian su propia lana sucia y que buscó fortalecer la competitividad y optimizar los tiempos para los productores y operadores rurales del sector ovino, manteniendo intactos los estándares sanitarios exigidos a nivel internacional.

 

La lana proveniente de un establecimiento rural registrado, que cumple con los requisitos sanitarios previstos en el certificado veterinario internacional acordado con el país de destino, se remite de forma directa bajo fiscalización del SENASA.

 

La lana sucia fue transportada vía terrestre desde la localidad de Tecka hacia la Plazoleta Fiscal Patrón Avellaneda, en Buenos Aires, desde donde se envió a Uruguay por vía terrestre a través del puente internacional General San Martín que une Gualeguaychú (Entre Ríos) con Fray Bentos en el país vecino.

 

La gestión operativa estuvo a cargo de personal de la Oficina de SENASA en Esquel, bajo lineamientos establecidos por las direcciones nacionales de Sanidad Animal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En Avellaneda, agentes del Centro Regional Metropolitano del organismo fiscalizaron y controlaron el embarque documental y físico y realizaron la consolidación de la carga.

 

Este tipo de procedimientos simplifica el proceso de exportación de lana sucia y facilita el acceso directo del productor primario a los mercados de exportación que así lo permiten, respondiendo a una demanda del sector que anteriormente no era factible.

 

Esta operatoria se encuentra restringida a determinados mercados cuyos requisitos sanitarios lo permitan.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Pago de salarios estatales en Chubut y Río Negro: Cuándo cobran en junio
2
 Otro sueño que termina en 2x1: siguen cerrando locales en Esquel
3
 QEPD: Jaime Daniel Cabrera
4
 “Las Marías”: decoración, diseño y un sueño cumplido en Esquel
5
 Confirmaron que los restos hallados en Bariloche son de Ana Lía Corte
1
 QEPD: Jaime Daniel Cabrera
2
 Esquel: intercambian cigarrillos por frutas para concientizar sobre el tabaquismo
3
 La Orquesta Sinfónica de la UNPSJB convoca a audiciones para nuevos músicos
4
 El atleta Luis Cayulef busca apoyo para representar a Esquel en La Falda
5
 ¡Se viene el Duatlón La Zeta! Todo lo que tenés que saber para participar
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -