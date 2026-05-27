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Por Redacción Red43

La Biblioteca Popular Tolkeyén brinda clases de apoyo en Ciencias Sociales

Todos los miércoles, la profesora Angélica Riquelme ofrece acompañamiento pedagógico gratuito para estudiantes secundarios en la sede de Malvinas Argentinas 1850.
Por Redacción Red43

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Con el propósito de brindar herramientas adicionales y acompañar las trayectorias de los estudiantes, la Biblioteca Popular Tolkeyén ha puesto en marcha una iniciativa solidaria que busca afianzar los conocimientos en una de las áreas fundamentales del nivel secundario.

ajo la coordinación de la profesora Angélica Riquelme, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para aquellos alumnos que necesitan resolver dudas o profundizar en los contenidos vistos en el aula.

 

La propuesta funciona con una frecuencia semanal, dictándose todos los días miércoles en el horario de 17:00 a 18:00 horas.

Las clases se desarrollan en la sede de la biblioteca, ubicada en la calle Malvinas Argentinas 1850. Al ser una actividad de carácter gratuito, se presenta como una oportunidad valiosa para las familias que buscan un refuerzo académico de calidad para sus hijos.

 

Este tipo de iniciativas no solo cumplen una función pedagógica, sino que también refuerzan el rol esencial que ocupan las bibliotecas populares como centros de contención social y educativa dentro de los barrios.

Se invita a todos los estudiantes interesados en participar de esta instancia de apoyo a acercarse directamente a la institución en el horario señalado, donde podrán recibir el acompañamiento necesario para sus estudios de Ciencias Sociales.

 

 

 

 

 

 

M.G

 

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