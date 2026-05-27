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27 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La Cámara de Turismo del Oeste del Chubut convoca a Asamblea Anual Ordinaria

La entidad que nuclea a los prestadores de servicios turísticos de la región informó la fecha para su encuentro anual, el cual tendrá lugar en la ciudad de Esquel. 
Por Redacción Red43

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La Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos del Oeste del Chubut ha hecho un llamado formal a todos sus asociados para participar de la Asamblea Anual Ordinaria. La reunión está programada para el próximo 2 de junio de 2026, a las 18:00 horas, y tendrá como sede el Hotel Tehuelche, ubicado en la calle 9 de Julio 825 de Esquel.

 

Temas en el Orden del Día

 

El encuentro reviste especial importancia, ya que permitirá poner al día la situación institucional y contable de la entidad. El temario establecido para la asamblea incluye los siguientes puntos:

 

1.- Elección de dos asociados para la firma del Acta de la Asamblea.

2.- Motivo del llamado fuera de término.

3.- Consideración de las Memorias, Balances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 34 finalizado el 31 de diciembre de 2024 y Nº 35 finalizado el 31 de diciembre de 2025.-

4.- Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 


 

 

 

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