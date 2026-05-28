Hantavirus: el Hospital formó en medidas preventivas a personal del PNLA

El personal del Parque Nacional Los Alerces participó de una jornada de capacitación fundamental, dictada por los equipos del Departamento de Salud Ambiental de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Noroeste y el Servicio de Control de Infecciones e Infectología de nuestro Hospital Zonal de Esquel.

El encuentro se centró en el uso de medidas de saneamiento y recomendaciones sobre el ambiente; cómo también sobre el uso y conservación de los Equipos de Protección Personal (EPP).

Al tratar con enfermedades zoonóticas, el conocimiento actualizado es la barrera principal contra el contagio.

Los EPP son vestimentas o dispositivos diseñados específicamente para proteger la salud del trabajador y su uso es obligatorio cuando los riesgos ambientales no pueden eliminarse por completo

Mantener una formación continua permite que el personal esté preparado para identificar riesgos y utilizar correctamente sus equipos, garantizando su seguridad y la de toda la comunidad en un entorno natural