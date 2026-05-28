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28 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Hantavirus: el Hospital formó en medidas preventivas a personal del PNLA

El Departamento de Salud Ambiental de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Noroeste y el Servicio de Control de Infecciones e Infectología del hospital fue parte del encuentro sobre la enfermedad que continúa dando casos aislados.
Por Redacción Red43

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El personal del Parque Nacional Los Alerces participó de una jornada de capacitación fundamental, dictada por los equipos del Departamento de Salud Ambiental de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Noroeste y el Servicio de Control de Infecciones e Infectología de nuestro Hospital Zonal de Esquel.

 

El encuentro se centró en el uso de medidas de saneamiento y recomendaciones sobre el ambiente; cómo también  sobre el uso y  conservación de los Equipos de Protección Personal (EPP).

 

Al tratar con enfermedades zoonóticas, el conocimiento actualizado es la barrera principal contra el contagio.

 

 Los EPP son vestimentas o dispositivos diseñados específicamente para proteger la salud del trabajador y su uso es obligatorio cuando los riesgos ambientales no pueden eliminarse por completo

 

Mantener una formación continua permite que el personal esté preparado para identificar riesgos y utilizar correctamente sus equipos, garantizando su seguridad y la de toda la comunidad en un entorno natural

 

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