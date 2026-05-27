El Regimiento de Esquel abrió sus puertas para celebrar junto a la comunidad

En el marco del aniversario de la creación del Ejército Argentino, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 de Esquel lleva adelante una jornada de puertas abiertas que convoca a familias, estudiantes y vecinos de la ciudad y localidades cercanas, quienes pueden conocer de cerca el funcionamiento de la unidad militar y participar de distintas propuestas recreativas y educativas.

El teniente coronel Marcelo Javier Lagraña explicó que la iniciativa busca acercar el Regimiento a la ciudadanía y permitir que quienes asisten puedan interiorizarse sobre las tareas que desarrolla el Ejército en la región.





“Que vengan a participar, que vengan a conocernos y puedan ver qué es lo que realmente hacemos”, expresó, al destacar el valor del encuentro con la comunidad en una fecha vinculada al nacimiento del Ejército, ocurrido el 29 de mayo de 1810.

A lo largo de la jornada, los visitantes recorren distintos espacios del predio y observan parte del equipamiento utilizado por el Regimiento, entre ellos, vehículos militares, sistemas de comunicación, drones, armamento y unidades incorporadas en los últimos años. La posibilidad de subir a algunos móviles y participar de recorridos especiales despierta el interés de chicos y adultos.





Además, por tratarse de una unidad preparada para desempeñarse en un entorno de montaña, se organizan actividades vinculadas a ese tipo de entrenamiento, como tirolesa, descenso con cuerdas y otras experiencias adaptadas especialmente para grupos escolares.





Según indicó Lagraña, este año se amplió la propuesta debido a la importante concurrencia registrada en ediciones anteriores, especialmente de instituciones educativas, con el objetivo de que cada curso pueda acceder a todas las experiencias previstas.

La convocatoria también incluye espacios para compartir chocolate caliente y tortas fritas, una tradición muy esperada por quienes se acercan al predio militar durante el día.





Uno de los aspectos más destacados anunciados durante la jornada está relacionado con la banda militar, que comenzó a tener una presencia más activa y sostenida en la comunidad. El jefe del Regimiento señaló que, además de participar en actos patrios, los músicos ya realizan izamientos y arriamientos de la bandera en establecimientos educativos de Esquel.





A esa tarea se sumará, desde la próxima semana, un recorrido por comunas y localidades del interior, coordinado junto a autoridades locales, con la intención de acercar presentaciones musicales y acompañar actividades escolares en sitios donde habitualmente la banda no tiene presencia.

“Queremos acompañar con música y marchas a la ciudadanía”, señaló el teniente coronel, al remarcar la importancia de fortalecer el vínculo con las distintas comunidades de la región.

Las actividades comenzaron a las 9 de la mañana y continuarán hasta las 17 horas, acompañadas por exhibiciones, recorridos guiados y presentaciones de la banda militar en la Plaza de Armas, en una propuesta pensada para compartir una jornada distinta entre el Ejército y la comunidad.



