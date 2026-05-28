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Por Redacción Red43

Dejar de fumar es posible: los consejos previos al Día Mundial Sin Tabaco

La neumonóloga esquelense Laura Cristaldo explicó las consecuencias de este mal habito para la salud.
Por Redacción Red43

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La neumonóloga esquelense Laura Cristaldo explicó las consecuencias de este mal habito para la salud, en la previa al Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora el 31 de mayo.

 


A nivel local, las consultas en el consultorio de la profesional tienen una alta implicancia de ese habito: “Del 80 a 60 % está relacionado con el tabaco, directa o indirectamente, tenemos las personas que quieren dejar de fumar, necesitamos la voluntad del paciente, hacer la medición de cuántos cigarrillos se está fumando y a partir de eso ver cómo podemos ayudarlo desde lo farmacológico, desde lo conductual, desde lo emocional”.

 


Fumar no es una problemática menor: “siempre tienen prioridad de atención estos pacientes. Y después están los pacientes que tienen consecuencias por haber fumado, ya sea por asma, por EPOC, enfermedades cardiovasculares, que por supuesto se los invita a dejar de fumar y a su entorno”.

 


Al no haber beneficios en fumar, lo principal es la concientización: “No hay genes ligados a la adicción al tabaco, después está la presión social que ahora es menos, pero está surgiendo un nuevo problema con la presión social que es el vapeo, que es más adictivo incluso que el cigarrillo”.

 


Cambiar de formas no es una solución: “muchos pacientes dicen no, yo empecé a vapear para dejar el cigarrillo, o sea cambió una adicción por otra adicción, muchas veces comienzan porque creen que es inocuo, además los vapers vienen con gustos, con sabores, son también muy adictivos”.

 


La decisión de dejar el cigarrillo, acompañada por profesionales: “se le da el turno, esos son los que tienen prioridades en los turnos, al que hay que acompañar. Es posible dejar de fumar, hay pacientes que han tenido grandes adicciones y han dejado de fumar y los beneficios se encuentran rápidamente, rápidamente en el gusto, en el olfato y en la disminución de los riesgos cardiovasculares, si bien el cigarrillo puede dejar secuelas que ya uno no pueda recuperar, sí puede evitar que avancen”.

 


SL
 

 

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