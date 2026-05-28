Fallo inédito en Córdoba por las consecuencias de una vacuna contra el Covid

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó un fallo sin precedentes en el país al reconocer el nexo directo entre la primera dosis de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años que no presentaba antecedentes médicos previos. La resolución judicial establece que el deceso fue consecuencia de un síndrome de trombosis con trombocitopenia inducido por la vacuna, un cuadro excepcional que provoca la formación de coágulos combinada con un bajo recuento de plaquetas.

La joven se había colocado la primera dosis de la vacuna de origen ruso el 15 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba, motivada por su labor en asistencia social y el deseo de no representar un riesgo de contagio para terceros. Seis días después del pinchazo comenzó a manifestar fuertes dolores abdominales, cefaleas intensas y vómitos, síntomas que derivaron en su internación y posterior fallecimiento el 29 de julio de ese mismo año tras sufrir un deterioro neurológico irreversible

A partir de la presentación judicial impulsada por su madre, María Virginia Ruiz, quien además es médica, el tribunal consideró que los informes de los especialistas aportados por la familia satisfacen holgadamente el umbral de preponderancia de la evidencia exigido por la normativa. De esta manera, la Justicia revocó los dictámenes administrativos previos que consideraban la vinculación como indeterminada por falta de pruebas concluyentes en ese momento.

A raíz de esta sentencia de la Cámara Federal, se ordenó al Ministerio de Salud de la Nación avanzar en un plazo de 30 días con la indemnización prevista por la ley nacional de reparación por efectos adversos de las vacunas contra el Covid-19, un monto que equivale a 240 haberes mínimos jubilatorios.

El abogado de la familia, Martín Barbará, remarcó la importancia histórica del caso al señalar que se cumplieron rigurosamente todos los pasos administrativos y judiciales necesarios para demostrar el nexo. A Ruiz le interesaba fundamentalmente que se demostrara la relación entre la vacuna y la muerte de su hija, un objetivo que finalmente fue avalado por los magistrados basándose en la evolución de la evidencia científica internacional sobre este tipo de reacciones adversas excepcionales.

EBW