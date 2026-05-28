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Por Redacción Red43

El programa Ruca convoca a nuevas familias para brindar acogimiento en Esquel

En el marco del Día Mundial del Acogimiento Familiar, integrantes del programa "Ruca Familias Cuidadoras" realizaron una jornada de concientización en la intersección de 25 de Mayo y Rivadavia.
Por Redacción Red43

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Con más de 15 años de trayectoria en Esquel, el programa "Ruca" ofrece acogimiento temporal a menores que, por diversas complejidades, deben ser retirados de sus hogares. Aunque el servicio prioriza siempre que los niños permanezcan con su familia de origen, las integrantes del equipo explican que "a veces hay situaciones en las que eso no puede ser posible y tienen que ser retirados".

 

Existen distintas modalidades para adaptarse a cada caso, como el acogimiento regular, el acogimiento abierto para niños que residen en hogares, o el de emergencia para situaciones de fuerza mayor. Sobre el impacto de estas acciones, desde el programa señalan que "a un niño, niña o adolescente le puede cambiar la vida" simplemente con acompañarlo a realizar actividades cotidianas como jugar al fútbol o visitar la laguna.

 

La inscripción está abierta a la comunidad y no se requieren condiciones económicas particulares, ya que el programa brinda el apoyo necesario. Las integrantes del equipo recalcan que "no es necesario tener automóvil ni una facilidad económica para todo eso, nosotras colaboramos". Para ser familia cuidadora, los interesados deben ser mayores de 25 años y pasar por una instancia de evaluación profesional, la cual es un proceso progresivo y acompañado. Las profesionales aseguran que "nunca está sola la familia, siempre cuentan con nuestro apoyo".

 

Actualmente, el programa cuenta con cuatro familias activas y busca invitar a más vecinos a sumarse. Quienes deseen asesoramiento pueden acercarse a Fontana 449, seguir a "Ruca Familias Cuidadoras" en redes sociales, o contactarse a través de sus números telefónicos.


M.G

 

 

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