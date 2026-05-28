Balance positivo para la Cooperadora del Hospital de Esquel

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel cerró el informe general del primer cuatrimestre del año con un balance positivo gracias al aporte voluntario de la comunidad. "Del informe general se puede ver que entre el saldo que teníamos del cuatrimestre anterior, más lo recaudado en este cuatrimestre, llegamos a 145.966.667 pesos", precisó la tesorera Titina Chemín, reflejando cómo la gestión solidaria y transparente de los vecinos se transforma en recursos directos para la institución.

Los ingresos de esta entidad civil provienen principalmente del aporte que la comunidad realiza de manera voluntaria a través de la factura de servicios públicos, además de donaciones particulares y alcancías. En este período, se sumó un ingreso extraordinario autorizado por el Ministerio de Salud. "El tomógrafo que quedó dado de baja en el hospital porque se está instalando el nuevo, lo vendiera la cooperadora, y de eso ingresaron 6 millones de pesos", explicó Chemín, sumado a un subsidio de Chubut Deportes.

Respecto a los egresos, que alcanzaron los 96 millones de pesos, la comisión destina de forma directa los fondos a mantenimiento, gastos administrativos y equipamiento en todas las áreas. Entre las inversiones más importantes del cuatrimestre, se detallaron unos 8 millones de pesos para la guardia, 6.700.000 pesos a los CAPS y cerca de 34 millones de pesos a los consultorios externos.

Para los próximos meses, el planeamiento de la cooperadora apunta a colaborar con la infraestructura edilicia del nosocomio. "En este momento hay dos salas muy comprometidas con el sistema sanitario, también con el techo y la cooperadora podría colaborar ahí con parte de la mano de obra, abonando parte de la mano de obra", señaló la tesorera, agregando que también buscan adquirir un visualizador de venas para el área de neonatología.

Para los vecinos que desean colaborar y no lo hacen a través de la factura, la institución dispone de una cuenta corriente en el Banco del Chubut para transferencias y planea sumar opciones con tarjeta de crédito y débito. Chemín concluyó reconociendo el rol fundamental de la comunidad en el sostenimiento de esta ayuda colectiva. "Si no fuera por los aportantes la cooperadora no funcionaría, no sería posible seguir trabajando de esta manera con estas inversiones y estos gastos, si no fuera por el compromiso de la gente", cerró.