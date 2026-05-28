Trelew busca consolidarse como nodo logístico regional

El ministro de Producción del Chubut, Juan Manuel Pavón, y el intendente de Trelew, Gerardo Merino, encabezaron una importante reunión de trabajo en la Casa del Chubut, ubicada en Buenos Aires, con el firme objetivo de avanzar en el desarrollo estratégico del Distrito Logístico de Trelew. Del encuentro participaron empresarios, desarrolladores inmobiliarios y referentes del sector logístico, quienes analizaron alternativas para la estructuración de herramientas financieras y vehículos de inversión que permitan materializar este ambicioso proyecto. Entre las opciones evaluadas, cobró fuerza la posibilidad de conformar un fideicomiso con participación y apoyo de distintas entidades financieras e institucionales.

La reunión permitió relevar el marcado interés del sector privado en invertir dentro del área, motivado por la demanda existente y las proyecciones de crecimiento vinculadas a actividades de servicios, almacenamiento, distribución y desarrollo inmobiliario especializado. Este espacio es impulsado bajo la órbita del DILOT, el ente administrador de carácter mixto que posee y gestiona las tierras destinadas al proyecto, el cual avanza conforme a la planificación estratégica definida para transformar a la ciudad en un nodo de conectividad para el sur argentino.

El modelo proyectado busca integrar de manera eficiente la infraestructura y los servicios, fortaleciendo la vinculación directa entre el aeropuerto de Trelew, los puertos de Rawson y Puerto Madryn, la zona franca, el parque industrial y los corredores viales estratégicos de la región. Durante el intercambio en Buenos Aires, los presentes coincidieron en la necesidad de generar herramientas que permitan acelerar los procesos de inversión, brindar previsibilidad al sector privado y construir un esquema de desarrollo basado en planificación, infraestructura y financiamiento.

Las autoridades provinciales y municipales valoraron el potencial de la ciudad de cara al futuro y afirmaron que Trelew tiene condiciones estratégicas únicas para consolidarse como el gran hub logístico de la Patagonia. El desafío es transformar esas ventajas comparativas en inversiones concretas, infraestructura y generación de empleo, articulando esfuerzos entre el Estado y el sector privado. De esta manera, el Distrito Logístico se posiciona como una pieza fundamental dentro de una visión integral orientada a ampliar la matriz productiva local, fortalecer la competitividad en la región y captar nuevos capitales.