Gualjaina: Limarieri recibió autoridades de la Universidad del Chubut

Este jueves, el Intendente Municipal de Gualjaina, Marcelo Limarieri se reunión con la Rectora de la Universidad del Chubut, Marcela Inés Freytes Frey, siendo propicia la oportunidad para conversar sobre propuestas formativas de educación a distancia, de las que pueden participar los/las jóvenes de Gualjaina.



También participaron de la reunión, Fernando Menchi, Vicerrector, Amanda Gotti, Secretaria de Políticas y Vinculación y Sebastián Tafuro integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de la UDC.



Amplia oferta educativa



Actualmente, la Universidad del Chubut cuenta con la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, Tecnicatura Universitaria y Licenciatura en Redes y Telecomunicaciones, Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables, Tecnicatura Universitaria en Administración de Emprendimientos Agropecuarios, Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Información en Salud, Tecnicatura Universitaria y Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico y Tecnicatura Universitaria en Cuidados Integrales.



También cuenta con carreras presenciales en sus diferentes extensiones áulicas: Licenciatura en Terapia Ocupacional, Licenciatura en Administración de Áreas Naturales y Tecnicatura Universitaria en Paleontología.



Compromiso conjunto



Este encuentro reafirma el compromiso conjunto entre el Municipio de Gualjaina y la Universidad del Chubut para seguir ampliando oportunidades de formación superior en el territorio, fortaleciendo el arraigo de los/las jóvenes y promoviendo herramientas concretas para el desarrollo local.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de construir propuestas que respondan a las necesidades productivas, sociales y comunitarias de la región, acercando la universidad pública a cada localidad de la provincia a través de su propuesta formativa, el desarrollo de la extensión universitaria y la producción de conocimiento.

