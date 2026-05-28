Leo Miranda y una noche a pura música en el Auditorio Municipal

El evento se destaca por su espíritu colaborativo. "La idea era compartir la música, que no esté dividida entre nosotros", señaló Miranda, enfatizando que en este ámbito artístico "no se compite, sino que se suma". El músico, con más de 24 años de trayectoria, expresó su satisfacción por haber logrado convocar a diversos referentes para interpretar sus propias canciones, aportando cada uno su estilo particular sin perder la esencia de la melodía original.

La lista de artistas que formarán parte de la noche es extensa y diversa, incluyendo a nombres como Joel Hernández, Sharon y los Camperos del Chamamé, el Colito Acuña, Eduardo e Ilen Payacán, Walter Alejo y el Boni Garrido, entre muchos otros. Miranda compartió la particularidad de ver a las nuevas generaciones sumarse al escenario: "Cuando el Boni comenzó, cantó conmigo en el estadio; tenía la edad que tiene su nena ahora, y hoy canta la nena", recordó con entusiasmo.

Además del despliegue en vivo, el concierto tendrá un alcance nacional mediante una transmisión vía streaming, lo que permitirá a seguidores de distintos puntos del país —como Río Gallegos, La Pampa y Olavarría— disfrutar del espectáculo. "Es un evento que se va a grabar todo", comentó el músico, detallando que la propuesta incluye la producción de videos y registros de audio de cada canción interpretada durante la noche.

Miranda adelantó que el repertorio incluirá momentos de gran carga emocional, ya que varios de los artistas invitados seleccionaron temas con letras que resuenan con vivencias personales. "Hubo un par de peleas internas de buena manera para elegir la canción", bromeó, resaltando la belleza de ver cómo cada colega interpreta su obra desde una perspectiva propia.

La intención final de este encuentro es clara: seguir promoviendo la cultura patagónica y el talento esquelense a nivel nacional. "Tenemos que lograr que todos triunfemos y podamos salir a mostrar nuestras canciones, nuestras raíces, nuestro Esquel y nuestra Patagonia", concluyó Miranda, invitando a todos los interesados a disfrutar de esta gran velada en el Auditorio Municipal.



Detalles del evento:

Fecha y hora: Jueves 28 de mayo, a las 21:30 hs.

Lugar: Auditorio Municipal.

Entrada general: $20.000.

Alcance: El evento será registrado íntegramente (audio y video) y contará con una transmisión vía streaming para seguidores de todo el país.









M.G