Parque Industrial: evalúan las nuevas empresas y esperan definirlas en junio

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, confirmó que continúa el proceso de evaluación de empresas interesadas en instalarse en el Parque Industrial y adelantó que el tema podría tratarse antes de la última sesión de junio.

“A pedido de los concejales, que observaron algunas cuestiones en el llamado anterior, se hizo un nuevo llamado con 20 días, como corresponde”, explicó.

Según indicó, actualmente se encuentran en la etapa final de análisis de las propuestas presentadas. “Se están evaluando ahora. Ya están en el periodo final de evaluación de las nuevas empresas que se hayan presentado”, señaló.

Álvarez precisó que, una vez definidas las cinco empresas seleccionadas, la documentación será enviada al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo. “Una vez que se tengan las cinco empresas se envía acá, que intuyo que será la semana que viene y ojalá antes de la última sesión del 26 de junio se puedan habilitar ya sin más peros”, manifestó.

El titular del cuerpo legislativo también se refirió al debate que suele generarse en torno al funcionamiento del Parque Industrial y la circulación de camiones en la ciudad. “Obviamente que yo, si me das a elegir, no quiero galpones, no quiero camiones transitar por la avenida. Ahora la avenida es la ruta, es el lugar”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la ubicación geográfica de Esquel condiciona el tránsito pesado y obliga a pensar en una convivencia entre la actividad turística y la comercial. “Lamentablemente somos un valle y es el lugar natural para que los camiones transiten. Entonces hay que tratar de convivir”, sostuvo.

Además, comparó la situación con otras localidades turísticas que cuentan con espacios logísticos en sus accesos. “Cuando uno va a ciudades turísticas que son exitosas, también tienen sus lugares de distribución a la vera de los ingresos o de los egresos y tienen una actividad, además de turística, una actividad permanente comercial, que es lo que hace a una ciudad”, concluyó.

R.G