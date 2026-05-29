Rubén Álvarez: “Una vez habilitado el Parque Industrial, la reglamentación será totalmente diferente”

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel sostuvo que la falta de un Parque Industrial habilitado obligó durante años a permitir galpones y actividades logísticas dentro de la ciudad.

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, se refirió a la necesidad de actualizar el Código de Planeamiento Urbano y analizó la situación de los galpones instalados en distintos barrios de la ciudad, en relación con la habilitación del Parque Industrial.



Álvarez señaló que desde el Colegio de Arquitectos se planteó la posibilidad de revisar la normativa vigente para que los futuros galpones y depósitos sean trasladados al Parque Industrial, evitando así su instalación en sectores residenciales y zonas urbanas.



En ese sentido, explicó que muchos de los galpones existentes fueron construidos en un contexto en el que el Parque Industrial aún no estaba habilitado. “La realidad es que más allá de que todos queramos un perfil turístico para Esquel, también hay actividades económicas que forman parte de la dinámica de la ciudad”, sostuvo.



Álvarez indicó que sobre el corredor entre Esquel y Trevelin se autorizó la construcción de locales comerciales a 50 metros de la vera de la ruta, entendiendo que se trata de un área estratégica para actividades logísticas y de distribución. “Lamentablemente el Parque Industrial no estuvo disponible durante mucho tiempo y mientras tanto había que habilitar actividades económicas porque generan empleo y trabajo”, expresó. Además, destacó que Esquel cumple un rol importante como centro logístico y de distribución para toda la región cordillerana.



El presidente del Concejo Deliberante reconoció que la presencia de galpones y camiones en zonas residenciales puede generar molestias para los vecinos, aunque consideró que se trata de una consecuencia de la falta de espacios adecuados para estas actividades. “No hay forma de negarse a la logística y a la distribución de mercadería. En algún lugar tienen que desarrollarse esas actividades”, afirmó.



Finalmente, explicó que las habilitaciones excepcionales otorgadas por el Concejo Deliberante se realizan bajo condiciones específicas, como evitar descargas en la vía pública, y aclaró que los controles posteriores corresponden al Ejecutivo municipal.