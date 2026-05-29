Golpe al abigeato: tres condenados tras una compleja investigación con escuchas y seguimientos

La Fiscalía de Esquel logró un acuerdo de juicio abreviado por el robo y faena de corderos en la Estancia La Elvira. El puestero del campo y dos mujeres aceptaron sus penas tras una prolija investigación judicial y policial.

En un procedimiento ágil que evitó llegar a las instancias de un juicio oral, la Fiscalía local logró desbaratar una red dedicada al robo, faena y comercialización ilegal de ganado ovino. El caso, caratulado como “Ministerio Público Fiscal S/Investigación ABIGEATO AGRAVADO” (Caso Nro. 59.568), culminó con un acuerdo de juicio abreviado donde los tres imputados admitieron su culpabilidad y aceptaron las penas propuestas.

La investigación penal estuvo minuciosamente dirigida por el procurador de fiscalía, Ismael Cerda, y contó con un destacado despliegue de la División de Asuntos Rurales de la Policía de la Provincia. La labor conjunta permitió acumular pruebas irrefutables mediante herramientas tecnológicas avanzadas como intervenciones telefónicas, geolocalización, seguimientos y entregas vigiladas, que terminaron por acorralar a los sospechosos. El MPF y Asuntos Rurales cuentan con nuevas herramientas que permiten investigar desde adentro las redes locales de abigeato. Por razones de seguridad no fueron expuestas.

El "modus operandi": la traición del puestero

La víctima de las maniobras fue el propietario de la Estancia La Elvira, un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta 14, en la zona comprendida entre El Pescado y Gualjaina.

De acuerdo con la acusación fiscal, el eslabón clave del delito era Juan José Penchulef (38), quien se desempeñaba justamente como empleado y encargado del cuidado de las ovejas. Aprovechando la confianza depositada en él y su libre acceso a los cuadros del campo, Penchulef se apoderó ilegítimamente de al menos 17 corderos en dos etapas diferentes.

El primer hecho ocurrió en noviembre de 2023. Penchulef había pactado previamente un negocio con Pamela Gisel Del Rio (38): él faenaba los animales de raza MPM (multi propósito) dentro de la estancia, los ocultaba doblados dentro de cajas y los trasladaba a caballo hasta la ruta. Desde allí, los enviaba a Esquel a través de una conocida empresa de transportes de la zona. Del Rio se encargaba de recibirlos en el destino y comercializarlos de manera clandestina, para luego repartir las ganancias.

El segundo hecho se registró en noviembre de 2024. Bajo la misma modalidad de envío por encomienda, Penchulef le remitió otros dos corderos faenados a su pareja, Ana Beatriz González (37), quien los retiró en las inmediaciones de la terminal de Esquel; uno tenía como destino la venta y el otro el consumo personal.

Condenas, multas y tareas comunitarias

Frente a la contundencia de las pruebas reunidas por el procurador Cerda y la División de Asuntos Rurales, las defensas optaron por la vía del juicio abreviado bajo la calificación de Abigeato Simple y Encubrimiento.

Las sanciones acordadas por las partes y presentadas ante el juez quedaron firmadas de la siguiente manera:

Juan José Penchulef y Pamela Gisel Del Rio: Fueron condenados a 2 años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que no irán a la cárcel de forma efectiva, pero deberán cumplir estrictas pautas de conducta. Además, se les impuso una multa económica de $2.100.000.

Ana Beatriz González: Atendiendo a su rol menor en la cadena delictiva, se resolvió una salida alternativa por el delito de encubrimiento. González debió pedir disculpas formales y se le asignaron 20 horas de tareas comunitarias.