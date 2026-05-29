“Lo enlazaron como a un animal”, el polémico rescate de un hombre que intentó quitarse la vida

Como un animal ovino un hombre fue enlazado al voleo en un operativo en las alturas que despertó polémica y preocupación por su estado de salud antes y después de la intervención.

El hecho sucedió en la localidad de San Patricio del Chañar este domingo por la mañana y contó con la intervención de una gran cantidad de efectivos policiales.

En dos videos registrados por vecinos y difundidos en redes sociales se observó al personal policial emplear distintas estrategias ante la crisis y grave riesgo al punto de que el hombre se autolesionó en distintas partes del cuerpo y luego amenazó con tirarse desde una altura de cinco metros.

El hombre de unos treinta años fue visto alrededor de las ocho de la mañana subido a la construcción que protegía el tanque de agua de su casa sobre calle Arrayanes. Sentado desde ese lugar se cortaba el cuerpo en silencio a la vista del vecindario. Luego arribó la Policía.

El momento de mayor tensión se presentó cuando el hombre se vio rodeado de unos diez policías que insistían para que descienda a la calle. En aquel momento se sacó la remera y se paró sobre la estructura. Acto seguido, dos policías se subieron al techo de chapa de su casa y comenzaron a acercarse a lo alto del tanque.

"Que se bajen ellos, que se bajen o sino me degüello" comenzó a gritar en evidente estado de alteración y pérdida de la estabilidad por lo que se balanceaba a unos cinco metros de altura. Pero los efectivos persistieron en el lugar próximo al hombre. Además, aparece un tercer efectivo policial.

Frente al momento de emergencia, no se observa la presencia de equipos médicos o una ambulancia.

Mientras tanto, un grupo de efectivos sostenía una especie de cama elástica por si el hombre cumplía su amenaza y se arrojaba en aquella dirección. Mientras tanto un policía despliega una escalera contra el tanque de agua, al mismo tiempo que otro de los efectivos que están en el techo comienza a pedir que le alcancen una soga.

"Váyanse si no me sigo haciendo daño", continuó exclamando. Sin embargo, la respuesta fue: "metete adentro así nos vamos". En tanto, un hombre de civil, presuntamente conocido porque lo llama por su apodo, le insistió: "ellos se van pero vos metete adentro". Los gritos pidiendo que se alejen los policiales del techo escalaron en potencia: "Que se bajen los tres sino me largo".

A continuación, el policía que consiguió la soga formó un lazo y lo arrojó contra el hombre que le pidió "sacame la soga" pero a la segunda vez logró enlazarlo al voleo como a un animal.

De esta manera el hombre quedó rodeado por la cintura y cayó para un costado cuando el policía pega un fuerte tirón. A su vez, el tanque de agua también se cayó al vacío. Acto seguido, se observa que es aprehendido rápidamente por los policías.

De acuerdo a lo relevado por este medio, luego de la intervención policial se habría presentado personal de salud. alLa víctima fue internada en el hospital Alicia Muñiz de San Patricio del Chañar, donde permanece internado.