Avanza el tratamiento del Código de Obras en Espacios Públicos en Esquel

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, brindó detalles sobre el estado en que se encuentra el tratamiento del proyecto para el Código de Obras en Espacios Públicos. Al respecto, el concejal explicó que la propuesta ya superó la primera etapa de evaluación tras haber sido abordada de manera interna por el cuerpo legislativo: "Ese se llevó adelante el tratamiento en Concejo en Comisión, recibimos a los ingenieros y técnicos varias veces para que ellos pudiesen explicar en qué consistía su pedido".

Con respecto al núcleo del reclamo de los ingenieros y técnicos, Álvarez detalló que se trata de una solicitud comprensible para la comunidad, señalando que "básicamente, para que el vecino entienda y no entrar en las cuestiones muy técnicas, es que suena lógico el pedido que hacen de que haya ingenieros que evalúen proyectos y que observen los proyectos para poder opinar sobre detalles que le corresponden a su especialidad".

Asimismo, el titular del Concejo Deliberante mencionó las objeciones que plantea el sector que presentó la iniciativa en relación con los mecanismos actuales de revisión. "También por ahí cuestionan de que hay proyectos que son presentados por ingenieros y evaluados por gente que no estaría en condiciones de evaluar técnicamente, no hablo de la persona, sino de una cuestión de aptitud técnica y también es entendible y obviamente que por eso se los escuchó y se tuvo en cuenta todo el proyecto que presentaron", manifestó.

Tras finalizar las reuniones informativas con los impulsores del código, el tratamiento legislativo ingresará en una fase de consulta con otras entidades de la ciudad antes de su posible sanción. "Lo que ya hoy está agotada la instancia de escucharlos a ellos y toda su exposición y todas las dudas que teníamos que las respondieron, ahora queda una segunda instancia que pasó a la Comisión de Obras Públicas y en la que se va a citar a los colegios de arquitectos y de agrimensores que pidieron por nota ser parte, cuando se enteraron de que se estaba tratando este tema piden ser parte del tratamiento, así que se los convoca a ellos", afirmó.

Además de las instituciones profesionales, el Ejecutivo Municipal participará de las próximas reuniones para evaluar la factibilidad técnica y administrativa de la ordenanza. Álvarez especificó que también se convoca "al Ejecutivo para que vea la posibilidad real de incluir ingenieros en la planta del Ejecutivo Municipal y en qué formato se van a hacer las inspecciones que correspondan".

Al ser consultado sobre si la norma podría llegar a ser aprobada luego de charlar con el Colegio de Arquitectos, el concejal respondió afirmativamente y ratificó que el llamado incluye a "arquitectos, agrimensores y el Ejecutivo". El presidente del Concejo reconoció la complejidad del procedimiento administrativo, indicando que "por ahí es engorroso, quizá para afuera suene engorroso el tratamiento pero es necesario porque cada uno de ellos quizás tenga algo para aportar y recordemos que cuando se aprueban estas cuestiones después rigen las obras en espacios públicos por mucho tiempo".

Finalmente, el funcionario argumentó la importancia de no apresurar los tiempos legislativos para garantizar la vigencia de la normativa en el futuro. "Si bien después son perfeccionables en el tiempo y modificables en el tiempo la realidad es que hay que trabajar seriamente porque después dentro de 10 años se va a decir por qué algo se hace así y no se consulta tal o cual. Por eso es la necesidad de poder consultar a todos los actores", concluyó Álvarez.