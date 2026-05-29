En el Mes de la Donación de Órganos, Chubut realiza múltiples actividades en diferentes localidades de la provincia

El Gobierno de la Provincia, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Chubut), desarrollará mañana sábado 30 de mayo en Comodoro Rivadavia el acto central por el Día Nacional de la Donación de Órganos. El evento tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y contempla la presentación de ponencias coordinadas por profesionales de los equipos de salud.

La actividad contará con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de la UNPSJB, organizaciones de la sociedad civil, familias donantes, personas trasplantadas y miembros de la comunidad.

Las acciones impulsadas por CUCAI Chubut buscan reafirmar la importancia de la donación de órganos y tejidos como una práctica solidaria que salva vidas y mejora la calidad de vida de las personas que esperan un trasplante.

Concientización y solidaridad

Asimismo, y en el marco del mes de la Donación de Órganos, la entidad dependiente de la Secretaría de Salud chubutense se encuentra realizando distintas actividades institucionales y comunitarias en los hospitales integrantes de la red provincial.

Con ese objetivo, el martes 26 de mayo se inauguró en el Hospital Subzonal “Santa Teresita” de Rawson la Plazoleta Donante y un mural conmemorativo realizado por la Comunidad MosaicoCh. A su vez en el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia se llevó adelante también un mural institucional coordinado junto al Instituto Superior de Arte Nº 806.

Además, este año CUCAI Chubut articuló junto a NICADPI la confección de corazones plantables que serán entregados como souvenirs en distintas actividades vinculadas al mes de la donación de órganos.

La propuesta busca acompañar las acciones de concientización con un elemento simbólico y sustentable que represente la vida, la solidaridad y la esperanza que transmite la donación de órganos y tejidos.

Fortalecimiento del Sistema Provincial de Donación

De acuerdo a los datos proporcionados por el organismo, el Sistema Provincial de Procuración de Órganos y Tejidos de Chubut concretó durante el año 2025 un total de 38 procesos de donación (7 de órganos y 31 de tejidos).

En lo que va de 2026, la Provincia ya realizó 17 procesos de donación, uno de los cuales corresponde a órganos y 16 a donación de tejidos.

Estas acciones forman parte del trabajo articulado que lleva adelante la red provincial de hospitales donantes junto al Programa CUCAI Chubut, fortaleciendo el acceso al trasplante y promoviendo una cultura solidaria en toda la comunidad.

Hospitales que integran la red provincial

La red provincial de hospitales donantes de Chubut está conformada por el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia “Dr. Manuel Sanguinetti”; el Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia “Presidente Alvear”; el Hospital Zonal de Puerto Madryn “Dr. Andrés Ísola”; el Hospital Zonal de Trelew “Dr. Adolfo Margara”; el Hospital Zonal Esquel; el Hospital Subzonal de Rawson “Santa Teresita”; el Hospital Subzonal de El Maitén “Dr. Carlos Espina”; la Clínica del Valle de Comodoro Rivadavia y el Sanatorio Trelew.

Cómo expresar la voluntad hacia la donación de órganos

Las personas pueden registrar su voluntad hacia la donación de órganos y tejidos a través de los canales oficiales habilitados por el INCUCAI:

-Aplicación Mi Argentina

-Correo electrónico (cucaichubut@gmail.com) o WhatsApp (2804607317) de CUCAI Chubut

-Telegrama gratuito en Correo Argentino

La Ley Nacional Nº 27.447 y la adhesión provincial mediante la Ley I Nº 818 establecen que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, excepto que hayan dejado expresa constancia de su oposición.