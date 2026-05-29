¿Por qué el jengibre y la cúrcuma se volvieron tan populares?

Cada vez más personas revisan etiquetas, cambian hábitos y buscan incorporar ingredientes naturales a su alimentación diaria. En ese contexto, alimentos como el jengibre, la cúrcuma, el ajo, el té verde y los frutos rojos dejaron de aparecer solamente en dietéticas para convertirse en protagonistas de recetas, infusiones y videos virales que circulan todos los días en internet.

La tendencia también se refleja en Argentina, donde crecieron las búsquedas relacionadas con “alimentos antiinflamatorios”, “beneficios del jengibre” y “para qué sirve la cúrcuma”. Detrás de ese fenómeno aparece un interés cada vez mayor por mejorar la salud cotidiana a través de la alimentación.

Sin embargo, médicos y nutricionistas advierten que no existen fórmulas mágicas ni alimentos capaces de resolver por sí solos problemas de salud complejos.

Qué son los alimentos funcionales

Los llamados alimentos funcionales son productos que, además de aportar nutrientes básicos, contienen compuestos naturales asociados a posibles beneficios para distintas funciones del organismo.

Dentro de este grupo aparecen ingredientes muy populares en la actualidad como el jengibre, la cúrcuma, el ajo, el kéfir, el yogur, las semillas, la avena y determinados frutos.

El auge de estas búsquedas se consolidó especialmente después de la pandemia y creció todavía más con las redes sociales. Muchas personas buscan sentirse mejor, tener más energía o mejorar la digestión a partir de cambios simples en la alimentación diaria.

El jengibre y la cúrcuma entre los más buscados

Uno de los alimentos más mencionados es el jengibre. Esta raíz se utiliza desde hace siglos en distintas culturas y suele asociarse a propiedades digestivas y antiinflamatorias. Muchas personas la consumen en infusiones calientes durante el invierno o ante molestias respiratorias leves.

La cúrcuma también ganó popularidad en los últimos años. Su principal componente activo, la curcumina, es estudiado por posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Habitualmente se utiliza en arroces, verduras, sopas y mezclas de especias.

El ajo continúa siendo otro de los ingredientes más recomendados dentro de las dietas equilibradas, especialmente por su relación con la salud cardiovascular y la circulación sanguínea.

A estos productos se suman el té verde, valorado por sus antioxidantes, y los frutos rojos, conocidos por su aporte de vitaminas y compuestos bioactivos.

El riesgo de las falsas promesas virales

El crecimiento de estas tendencias también impulsó una enorme cantidad de contenido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde abundan recetas y consejos que prometen “desinflamar el cuerpo”, acelerar el metabolismo o prevenir enfermedades.

Los especialistas advierten que muchos de esos mensajes exageran los efectos reales de ciertos alimentos o simplifican información científica compleja.

Otro punto que preocupa a nutricionistas y médicos es el aumento del consumo de suplementos concentrados en cápsulas o polvos. En general, recomiendan priorizar el consumo natural y consultar antes de incorporar productos específicos.

Cómo incorporarlos de forma saludable

Lejos de las modas extremas, los especialistas recomiendan sumar estos alimentos de manera gradual dentro de una dieta variada y equilibrada.

El jengibre puede utilizarse en infusiones calientes junto con limón o miel, además de incorporarse rallado en sopas, salteados o licuados.

La cúrcuma suele agregarse como condimento en arroz, verduras o legumbres. Muchas personas la combinan con pimienta negra para favorecer la absorción de la curcumina.

El ajo sigue siendo uno de los ingredientes más fáciles de incorporar a la cocina diaria y los frutos rojos suelen aparecer en desayunos, yogures o meriendas.

Para los profesionales, el objetivo no pasa por seguir tendencias pasajeras, sino por construir hábitos sostenibles. Mantener actividad física, dormir bien, reducir el estrés y limitar ultraprocesados continúa siendo parte central de una vida saludable.

O.P.