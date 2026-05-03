Prisión preventiva para los imputados por el doble homicidio de Nieves y Asencio en Comodoro

En la tarde de este sábado, se llevó a cabo en el barrio Roca de Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria por el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. Durante la jornada, la Fiscalía expuso los hechos, mientras que las defensas de los imputados solicitaron su libertad. Finalmente, el juez penal determinó la apertura de la investigación y dictó un mes de prisión preventiva para ambos.

El episodio tuvo lugar el 22 de abril de 2026, alrededor de las 03:14 horas, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia. Según detalló el fiscal Julio Puentes, acompañado por el funcionario de fiscalía Franco Tavano, los acusados Nadir Vera y Eric Isaac Encina circulaban a bordo de un vehículo Volkswagen Vento por calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle.

Al detenerse a la par del vehículo en el que se encontraban las víctimas, efectuaron 13 disparos con armas de fuego. Como resultado del ataque, Nieves falleció en el momento y Asencio lo hizo minutos después, antes de ingresar a la ambulancia. Tras el hecho, los agresores se dieron a la fuga y la Fiscalía calificó el hecho provisoriamente como "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego", en calidad de coautores.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó declarar legal la detención y formalizar la apertura de la investigación por el plazo de seis meses, argumentando la gravedad del hecho y la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento.

El fiscal Puentes remarcó que el ataque no se trató de un enfrentamiento, sino que las víctimas fueron ultimadas dentro del auto sin posibilidad de defensa. La Fiscalía expuso elementos de convicción que incluyen testimonios de testigos presenciales y el análisis de cámaras de seguridad. También se presentó material probatorio obtenido en 16 allanamientos, que reúne teléfonos celulares, dos armas de fuego y proyectiles que estarían vinculados a otro hecho de homicidio. Según la teoría del caso, la hipótesis principal del Ministerio Público es que los acusados habrían sido enviados para ultimar a Rodrigo Nieves.

Durante la audiencia, Vera y Encina negaron su participación en el hecho y sus respectivas defensas cuestionaron la apertura de la investigación. En el caso de Nadir Vera, su defensa particular estuvo integrada por las abogadas Mariel Suarez y Julia Bruno, quienes no objetaron la legalidad de la detención, pero se opusieron a la formalización al alegar imprecisiones en la descripción de la conducta atribuida a su asistido y apelaron al principio de inocencia, por lo que solicitaron su libertad o, de forma subsidiaria, el arresto domiciliario.

Por su parte, la defensa de Eric Isaac Encina, ejercida por María de los Ángeles Garro y Luciana Risso de la Defensa Pública, sostuvo que el caso contra su asistido es débil, que no existen indicios de su presencia en el lugar de los hechos y rechazó la prisión preventiva, pidiendo la libertad del imputado.

El juez penal Martín Cosmaro declaró legal la detención, autorizó la apertura de la investigación y dictó la prisión preventiva de ambos imputados por el término de un mes. El magistrado basó su resolución en la gravedad del hecho investigado y la existencia latente de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.





