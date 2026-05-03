Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo

La noche del sábado 2 de mayo de 2026 quedó registrada como uno de los espectáculos más multitudinarios de la música latina. Shakira convirtió la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un escenario gigante donde más de dos millones de asistentes corearon su repertorio durante más de dos horas.

El concierto gratuito no solo marcó un hito en la carrera de la barranquillera, sino que también la consolidó como la primera artista latina en protagonizar un show de esta magnitud en este icónico lugar, superando cifras recientes de artistas internacionales como Madonna y acercándose al récord de Lady Gaga.

Aunque el concierto estaba previsto para iniciar antes, la artista salió al escenario con cerca de una hora de retraso. Durante la transmisión, el medio Globo TV informó que se habría presentado un problema personal, sin que se entregaran detalles oficiales.

A pesar de la demora, la expectativa del público se mantuvo intacta y la playa de Copacabana permaneció completamente llena, en una de las concentraciones más grandes vistas en la ciudad.

La jornada comenzó con una puesta en escena tecnológica que capturó la atención desde el primer segundo. Un grupo de drones iluminó el cielo formando la figura de una loba y la silueta de Shakira, anticipando una narrativa visual de alto impacto.

Minutos después, la cantante apareció en el escenario con una sudadera inspirada en los colores de la bandera de Brasil, que posteriormente se transformó en un vestido durante el show.

Abrió con "La fuerte", desatando la euforia colectiva, seguida de temas como "Girl Like Me" y un mix de "Estoy aquí", uno de sus primeros éxitos globales. Desde el inicio, Shakira se dirigió al público con cercanía y emoción: "Olá Brasil", dijo en un portugués fluido que repitió varias veces durante la noche, recordando su conexión histórica con el país desde los 18 años.

El espectáculo fue una travesía musical por la carrera de la artista, integrando pop, rock, reguetón y ritmos latinos. Sonaron clásicos como "Inevitable", "Pies descalzos", "Antología" y "Ojos así", junto a éxitos recientes como "TQG" y "Te felicito", en línea con su gira Las mujeres ya no lloran.

Uno de los momentos más íntimos llegó con "Acróstico", acompañada de imágenes de sus hijos, generando un ambiente emocional en medio del espectáculo. En "Hips Don't Lie", la artista incorporó elementos de mapalé colombiano, reforzando su identidad cultural dentro de un escenario global.

El concierto contó con la participación de invitados de primer nivel que elevaron la temperatura del escenario. Una de las figuras destacadas fue Anitta, quien interpretó junto a Shakira el tema "Choka Choka" y marcó uno de los momentos de mayor energía de la velada. El vínculo con la música brasileña también tuvo un lugar preponderante de la mano de Caetano Veloso y Maria Bethânia, quienes cautivaron a los presentes al interpretar "O leãozinho" y "O que é, o que é?". A esta gran celebración se sumó Ivete Sangalo para entonar "País tropical", reforzando la conexión con el público y la cultura del país vecino.

Asimismo, la noche estuvo repleta de instantes memorables que hicieron vibrar al estadio. Entre los pasajes más destacados del repertorio sonaron grandes éxitos como "La bicicleta" y "Chantaje", seguidos por la euforia colectiva que desató "Waka Waka (This Time for Africa)". El gran cierre del espectáculo estuvo a cargo de "She Wolf" y la BZRP Music Sessions #53, un broche de oro que reafirmó la vigencia global y el alcance de la artista.

Los 10 mandamientos de la loba

Durante el espectáculo, las pantallas proyectaron los diez mensajes simbólicos sobre el empoderamiento femenino que guían la narrativa de su gira:

Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas.

No pedirás permiso para ser tú misma.

Bailarás y cantarás para sanar.

Aullarás porque nadie te puede callar.

Una loba no ataca, se defiende.

Una loba no compite con las de su especie, se ayudan y protegen.

No renunciarás a tu espíritu salvaje.

Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡claramente!

Una loba es loba para siempre.

Mensaje de empoderamiento femenino

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, destacando su fuerza y resiliencia. En uno de los momentos más comentados afirmó que, aunque individualmente puedan ser vulnerables, "juntas somos invencibles", y dedicó palabras especiales a las madres solteras en Brasil.



