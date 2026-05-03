Esquel celebra su Feria del Libro

La ciudad de Esquel vivirá una nueva fiesta cultural con la llegada de la séptima edición de la Feria del Libro. El evento, que se extenderá durante el 7, 8 y 9 de mayo, ofrecerá a la comunidad una amplia variedad de actividades para todas las edades, incluyendo presentaciones de autores, talleres, charlas, música y mesas de debate.

Este año, la feria cobra un sentido especial ya que se desarrolla en el marco de los festejos por el 120° aniversario de Esquel y el 90° aniversario de la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda, dos hitos fundamentales para la historia y el desarrollo de la comunidad local.

Durante las tres jornadas, el Centro Cultural Esquel Melipal abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita. Será un punto de encuentro entre escritores, editoriales, artistas y vecinos que deseen disfrutar, aprender y compartir en comunidad.

La programación incluirá diversas propuestas diseñadas para fomentar la lectura, la inclusión y el arte. Durante las jornadas, se abrirán espacios de presentaciones y entrevistas para conocer las últimas novedades literarias y dialogar con los autores locales y regionales.

Asimismo, se desarrollarán talleres y charlas que servirán como instancias de aprendizaje y debate sobre diferentes temáticas de interés cultural y social. Por otro lado, la música y las lecturas ofrecerán momentos especiales dedicados al arte y a la expresión en sus diversas formas.

La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse y ser parte de esta gran celebración del conocimiento y la cultura en la región.



