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Por Redacción Red43

Esquel celebra su Feria del Libro

Del 7 al 9 de mayo, el Centro Cultural Esquel Melipal ofrecerá presentaciones, talleres y espectáculos para toda la familia.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel vivirá una nueva fiesta cultural con la llegada de la séptima edición de la Feria del Libro. El evento, que se extenderá durante el 7, 8 y 9 de mayo, ofrecerá a la comunidad una amplia variedad de actividades para todas las edades, incluyendo presentaciones de autores, talleres, charlas, música y mesas de debate.

 

Este año, la feria cobra un sentido especial ya que se desarrolla en el marco de los festejos por el 120° aniversario de Esquel y el 90° aniversario de la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda, dos hitos fundamentales para la historia y el desarrollo de la comunidad local.

 

Durante las tres jornadas, el Centro Cultural Esquel Melipal abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita. Será un punto de encuentro entre escritores, editoriales, artistas y vecinos que deseen disfrutar, aprender y compartir en comunidad.

 

La programación incluirá diversas propuestas diseñadas para fomentar la lectura, la inclusión y el arte. Durante las jornadas, se abrirán espacios de presentaciones y entrevistas para conocer las últimas novedades literarias y dialogar con los autores locales y regionales.

 

Asimismo, se desarrollarán talleres y charlas que servirán como instancias de aprendizaje y debate sobre diferentes temáticas de interés cultural y social. Por otro lado, la música y las lecturas ofrecerán momentos especiales dedicados al arte y a la expresión en sus diversas formas.

 

La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse y ser parte de esta gran celebración del conocimiento y la cultura en la región.

 

 

 

 

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