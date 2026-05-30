30 de Mayo: Día Nacional de la Donación de Órganos

Cada 30 de mayo, desde 1997, se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el INCUCAI para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público de nuestro país. El acontecimiento representa una ocasión para reflexionar sobre la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante.

Esta fecha es una oportunidad para generar conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplantes, y para reflexionar sobre su importancia. Cada trasplante que se realiza en el país es posible gracias a la participación de la sociedad, representada en el acto de donar; a la intervención de los establecimientos hospitalarios, y a los organismos provinciales pertenecientes al sistema sanitario argentino.

La conmemoración adquiere una relevancia central en el escenario sanitario contemporáneo. Tras haber cerrado un balance histórico al término de la temporada 2025, donde la Argentina consolidó un récord histórico al superar la barrera de los 20 donantes por millón de habitantes, las políticas sanitarias vigentes en este 2026 continúan enfocadas en expandir la capacidad operativa de las terapias intensivas mediante una inteligente descentralización y agilidad médica.

Una mirada a la realidad estadística actual de 2026

La necesidad de fortalecer estas redes de contención se hace evidente tanto en el plano global como a nivel nacional. Cada año se realizan más de 100 mil trasplantes de órganos en el mundo y se estima que más de 250 mil personas se encuentran en lista de espera. En todo el país se llevan hoy a cabo actividades con el fin de promover y promocionar la donación de órganos como un acto altruista, solidario y desinteresado.

El Día Nacional de la Donación de Órganos combina dos historias sobre la oportunidad de dar vida: la de la primera mujer que se convirtió en mamá luego de haber recibido un trasplante, y también la de su donante. Para dimensionar el alcance del sistema de salud en el transcurso del presente período de 2026, el INCUCAI expone las siguientes variables e indicadores actuales en sus registros oficiales:

7.334 PERSONAS: Son las personas que necesitan un trasplante para salvar su vida en este preciso momento en la República Argentina.

1.700 TRASPLANTES: Es la cantidad total de trasplantes (de órganos y córneas) ya realizados en lo que va del corriente año en el territorio nacional.

399 PERSONAS: Es el número de personas que efectivamente donaron sus órganos durante este año.

8,59 DONANTES: Representa la tasa actual de donantes por cada millón de habitantes (PMH) registrada de manera acumulada en lo que va del año.

El marco normativo: Los pilares de la Ley 27.447

El crecimiento sostenido y la optimización de los operativos de urgencia en la actualidad no pueden disociarse de las herramientas legales que sostienen el sistema. A partir del 3 de agosto de 2018 entra en vigencia la nueva Ley de Órganos, Tejidos y Células de Argentina. Aprobada por unanimidad en ambas cámaras, la Ley 27.447 es la nueva ley que regula las actividades relacionadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en nuestro país.

Entre los aspectos fundamentales de la reglamentación, se destacan los 10 cambios más relevantes que establece la nueva Ley:

Explicita los derechos de donantes y receptores: Intimidad, privacidad y confidencialidad; a la integridad; a la información y al trato equitativo e igualitario. Incorpora una declaración de principios bioéticos: Respeto por la dignidad, autonomía, solidaridad y justicia, equidad y autosuficiencia, entre otros. Establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes con operativos en curso. Dispone la creación de Servicios de Procuración en establecimientos hospitalarios destinados a garantizar cada una de las etapas de proceso de donación. Incorpora el Procedimiento de Donación Renal Cruzada. Simplifica y optimiza los procesos que requieren intervención judicial. En el caso de menores, posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente. Suprime las especificaciones y los tiempos establecidos en el artículo 23 de la ley, quedando el diagnóstico de muerte sujeto al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del INCUCAI. Se dispone como hora del fallecimiento del paciente aquella en que se completó el diagnóstico de muerte. Incorpora un capítulo destinado a los medios de comunicación y el abordaje responsable de las noticias vinculadas a la temática. Incorpora a la Comisión Federal de Trasplante (COFETRA), como órgano asesor del INCUCAI.

T.B