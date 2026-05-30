11° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 30 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
30 de Mayo de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Abusó de su propia hija desde que tenía 14 años, lo reconoció y estará 10 en la cárcel

Los abusos sucedieron en su propia casa. Reconoció la acusación en un juicio abreviado después que la chica lo denunciara 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una adolescente sufrió un verdadero calvario que se reiteró durante siete largos años, durante los cuales fue víctima de violencia sexual por parte de su propio padre biológico. Los hechos se sucedieron entre 2016, cuando tenía apenas 14 años y en su propia casa; y se reiteraron hasta 2023, en las viviendas de Cinco Saltos y Catriel, donde residió la familia. 

 

La joven pudo contar lo que le ocurrió y llevar a juicio al padre. Luego de ver la cantidad de prueba acumulada, el hombre decidió aceptar su responsabilidad penal y la realización de un juicio abreviado que incluyó una pena posible: 10 años de prisión. Una condena que fue considerada aceptable también por la víctima.

 

Los jueces Guillermo Merlo, Guillermo Baquero Lazcano y Julio César Sueldo homologaron el acuerdo y consideraron que JAG fue autor de los delitos de “promoción a la corrupción de una menor de edad”, agravada por “abuso sexual simple” y “abuso sexual con acceso carnal, agravados por el vínculo” y por la reiteración en el tiempo.

 

Como el sujeto renunció a los plazos para impugnar la sentencia, se consideró que ya es firme y por lo tanto quedó detenido al terminar la audiencia. En forma provisoria fue alojado en la Comisaría Cuarta. Mientras tanto, el Servicio Penitenciario Provincial debía ubicar un espacio para alojar al condenado.

 

La responsabilidad de seguir la sentencia recayó en el juzgado de Ejecución Penal N° 8. La víctima dejó asentada su interés de participar en el desarrollo de esa condena, por lo que cualquier cambio que se pida, deberá notificarse con anticipación.

 

Durante la presentación del caso, la fiscal Analía Díaz enumeró la larga cadena de hechos que comenzaron en 2016, cuando la víctima tenía 14 años; y se sostuvieron hasta 2023, cuando había cumplido 21 años. La defensora oficial, Silvana Ayenao, aceptó el ofrecimiento del “juicio abreviado” y reconoció la pena de 10 años de prisión.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: impulsan medidas para frenar el derroche de agua
2
 Junio llega con el pago del aguinaldo: ¿Cómo se calcula?
3
 Con apoyo de la comunidad, Bomberos de Esquel instaló su nueva sirena
4
 Las llamas arrasaron una casa y un bombero terminó herido
5
 “Lo enlazaron como a un animal”, el polémico rescate de un hombre que intentó quitarse la vida
1
 Horror por mano propia: sacaron a tres presos de una cárcel y los quemaron vivos
2
 Estaba borracho, cambió su contraseña y la olvidó: pudo recuperar la plata 10 años después
3
 Un senador de Entre Ríos presentó el proyecto del año: crear un registro oficial de ovnis
4
 La buscaron durante 12 días y estaba muerta en un baldío: la estrangularon con una sábana
5
 Abusó de su propia hija desde que tenía 14 años, lo reconoció y estará 10 en la cárcel
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -