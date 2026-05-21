Zonas Frías: Diputados dio media sanción al recorte de subsidios

El oficialismo logró este miércoles una jornada favorable en la Cámara de Diputados al aprobar la reforma del régimen de Zonas Frías, impulsar la denominada Ley Hojarasca y bloquear el pedido opositor para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La modificación del esquema de subsidios al gas obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa reduce el alcance del beneficio que desde 2021 alcanzaba a más de 4 millones de hogares y vuelve a concentrarlo principalmente en la Patagonia, Malargüe y la Puna. Según el Gobierno, el cambio permitirá un ahorro fiscal superior a los $272 mil millones.

Desde la Casa Rosada aseguraron que los usuarios de menores ingresos podrán mantener la asistencia a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), mientras que la oposición advirtió que la medida implicará fuertes aumentos en las boletas de gas para miles de familias de provincias que quedarán fuera del esquema.

El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, sectores de la UCR y aliados provinciales, en medio de negociaciones con gobernadores del norte del país, que reclamaban compensaciones mediante subsidios a la energía eléctrica.

Durante la misma sesión, Diputados también aprobó la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que elimina leyes consideradas obsoletas y deroga normas vinculadas a organismos sin funcionamiento.

Además, el oficialismo logró impedir el avance de una sesión impulsada por la oposición para interpelar a Manuel Adorni por denuncias vinculadas a su patrimonio y viajes oficiales.

R.G