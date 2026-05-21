Reforma de Zonas Frías: así votaron los diputados de Chubut

En medio de una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y negociaciones con gobernadores, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma del régimen de Zonas Frías, que recorta subsidios al gas natural en distintas provincias del país. El proyecto obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

La propuesta del oficialismo apunta a reducir el gasto estatal y limitar el beneficio de descuentos en las tarifas de gas a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. Según estimaciones de la Secretaría de Energía, la modificación generaría un ahorro fiscal cercano a los $272 mil millones.

La medida deja afuera del esquema ampliado en 2021 a millones de usuarios de provincias del centro y norte argentino. Aquella ampliación había elevado la cantidad de beneficiarios de menos de un millón a casi cuatro millones de hogares.

En el caso de Chubut, la votación mostró diferencias entre los representantes nacionales. Acompañaron el proyecto Jorge Ávila, Maira Frías y César Treffinger, mientras que José Glinski y Juan Pablo Luque votaron en contra.

Durante la jornada, el Gobierno mantuvo conversaciones con distintas provincias para asegurar apoyos legislativos. Entre los acuerdos alcanzados, se incluyeron compensaciones mediante subsidios eléctricos para distritos del norte del país.

Desde el oficialismo sostuvieron que los sectores de menores ingresos seguirán recibiendo asistencia a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, destinado a hogares vulnerables, excombatientes de Malvinas y personas con discapacidad.

Ahora, tanto la reforma de Zonas Frías como la Ley Hojarasca deberán ser debatidas en el Senado, donde se espera una discusión intensa por el impacto que los cambios podrían tener en las tarifas de gas.

R.G