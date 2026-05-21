Iturrioz y el crimen de Comodoro, con dura crítica a la justicia: “Se podría haber evitado”

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, profundizó este jueves sus críticas hacia sectores de la Justicia tras el crimen ocurrido en Comodoro Rivadavia, donde fue asesinada Mariana Calfuquir, de 33 años, y Luis Uribe resultó gravemente herido. En diálogo con Radio 3, el funcionario sostuvo que el ataque “se podría haber evitado” si se hubieran autorizado medidas investigativas más amplias.

En primer lugar, Iturrioz aseguró que desde el área de Investigaciones venían advirtiendo sobre el accionar de bandas enfrentadas en la ciudad petrolera. “No queremos investigar solo este homicidio, sino queremos investigar el trasfondo, todas estas muertes violentas que se están llevando a cabo en Comodoro a partir de un enfrentamiento entre bandas antagónicas”, expresó el ministro.

Según detalló, la Policía había solicitado allanamientos, secuestro de teléfonos y detenciones sobre integrantes de distintos grupos vinculados a hechos violentos. “Llevamos fotos, publicaciones en redes sociales, imágenes con armas de grueso calibre y vínculos entre los sospechosos. Íbamos a hacer 36 allanamientos y nos dieron menos de la mitad. Así es muy difícil trabajar”, cuestionó Iturrioz, apuntando tanto a jueces como a fiscales.

El funcionario describió también el contexto de violencia que atraviesa Comodoro y advirtió sobre una escalada de represalias entre bandas. “Es un círculo vicioso, de virtuoso no tiene nada, de vicioso tiene todo. Hay revancha tras revancha y esto termina resolviéndose a los tiros en medio de la ciudad”, sostuvo. Además, afirmó que muchos de los involucrados “son delincuentes largamente conocidos” tanto por la Justicia como por las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, cuestionó el rol de algunos fiscales en las investigaciones. “El fiscal te dice ‘trabajá y fijate lo que podés acreditar’. Y si no le gusta, te lo rechaza. No hacen nada. Se supone que tienen que defender a la sociedad”, manifestó. Adelantó también que evalúa llevar sus cuestionamientos al Consejo de la Magistratura por el desempeño de funcionarios judiciales en causas vinculadas a hechos violentos.

Finalmente, el ministro se refirió al reciente suicidio de un efectivo policial y pidió evitar especulaciones políticas y mediáticas. “Es una noticia muy triste para nosotros y no queremos revolcarnos en la sangre de un fallecido. Me parece de muy baja calaña hablar de eso políticamente”, afirmó. Defendió asimismo el trabajo de contención psicológica dentro de la fuerza y cuestionó a dirigentes que “solo se preocupan por la Policía cuando están en campaña”.