Chubut en la Expo Vinos

El Gobierno del Chubut participó en la Expo Vinos y Negocios Buenos Aires 2026 a través de un stand institucional que reunió a bodegas y productores de destilados locales. La feria se desarrolló en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y convocó a más de 3.500 compradores profesionales, sommeliers, distribuidores, importadores y prensa especializada, generando un espacio clave para el networking y las oportunidades comerciales.

La articulación de esta participación fue impulsada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Agencia Chubut Turismo y la Casa del Chubut en Buenos Aires, con el objetivo de continuar posicionando a la provincia como un destino emergente dentro de la vitivinicultura nacional y fortalecer la promoción de los productos regionales en mercados estratégicos.

En representación de la provincia asistieron bodegas adheridas al Programa Vinos y Sabores y al Sello de Distinción Origen Chubut, entre las que se encontraron Contra Corriente Bodega, Ribera del Chubut, Bardas al Sur, Bodega Huancache, Rincón de los Leones, Callejón del Viento, Chacra Baruk y Casa Redonda, además de Destilería Elder en el sector de spirits.

La presencia en este tipo de encuentros resulta estratégica para fortalecer un mercado en crecimiento como el vino chubutense. Permitió a los productores locales generar vínculos comerciales directos, ampliar redes de contacto y posicionar sus etiquetas ante compradores y mercados especializados. El espacio de la provincia contó con una ubicación destacada dentro del salón principal e incluyó mostradores para degustaciones, un living para reuniones comerciales y soporte audiovisual.

EBW