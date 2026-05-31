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31 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Jornadas de fortalecimiento directivo en la provincia

El Ministerio de Educación de Chubut comunicó la realización de un encuentro en Trelew con más de 200 directores para abordar la gestión institucional y el cierre de capacitaciones presenciales. 
Por Redacción Red43

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Desde el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informaron sobre la realización de una nueva jornada del Programa Integral de Fortalecimiento Directivo, denominada Intervención estratégica institucional y áulica en clave formativa. Según detalló la cartera educativa, la actividad se desarrolló en la Escuela Número 751 de la ciudad de Trelew y reunió a más de 200 directores de instituciones de distintos niveles y modalidades de la Región IV.

 

Las autoridades explicaron que este encuentro representó el cierre de la instancia de formación presencial llevada a cabo durante el mes de mayo en las distintas regiones de la provincia, la cual incluyó actividades previas en Golondrinas, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Puerto Madryn. Asimismo, indicaron que la propuesta continuará próximamente bajo la modalidad virtual.

 

De acuerdo con lo comunicado por el ministerio, la iniciativa estuvo a cargo de los especialistas Sandra Sánchez y Néstor Zorzoli, y tiene como objetivo avanzar en prácticas de gestión que permitan la concreción de las políticas educativas, buscando fortalecer el rol pedagógico de los equipos directivos y promover el acompañamiento de los proyectos institucionales.

 

El informe oficial señala que durante la jornada se trabajó sobre herramientas orientadas a consolidar la organización institucional, la planificación de los equipos y la dimensión pedagógica, didáctica y curricular dentro de las escuelas. Desde el área educativa precisaron que este año el programa busca potenciar la tarea de los equipos directivos desde su función de enseñantes y asesores pedagógicos, promoviendo intervenciones que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

En el marco de la actividad, la cartera también dio a conocer que se realizó el cierre de la capacitación destinada a supervisores de la provincia, una propuesta iniciada el año pasado junto a los mismos especialistas. Según indicaron, dicho trayecto estuvo orientado a reflexionar sobre los desafíos de la gestión supervisiva y a consolidar líneas de trabajo articuladas entre supervisión, conducción escolar y equipos docentes. Por último, desde el Ministerio de Educación valoraron la participación y el compromiso de los asistentes en estos espacios de formación colectiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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