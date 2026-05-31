Jornadas de fortalecimiento directivo en la provincia

Desde el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informaron sobre la realización de una nueva jornada del Programa Integral de Fortalecimiento Directivo, denominada Intervención estratégica institucional y áulica en clave formativa. Según detalló la cartera educativa, la actividad se desarrolló en la Escuela Número 751 de la ciudad de Trelew y reunió a más de 200 directores de instituciones de distintos niveles y modalidades de la Región IV.

Las autoridades explicaron que este encuentro representó el cierre de la instancia de formación presencial llevada a cabo durante el mes de mayo en las distintas regiones de la provincia, la cual incluyó actividades previas en Golondrinas, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Puerto Madryn. Asimismo, indicaron que la propuesta continuará próximamente bajo la modalidad virtual.

De acuerdo con lo comunicado por el ministerio, la iniciativa estuvo a cargo de los especialistas Sandra Sánchez y Néstor Zorzoli, y tiene como objetivo avanzar en prácticas de gestión que permitan la concreción de las políticas educativas, buscando fortalecer el rol pedagógico de los equipos directivos y promover el acompañamiento de los proyectos institucionales.

El informe oficial señala que durante la jornada se trabajó sobre herramientas orientadas a consolidar la organización institucional, la planificación de los equipos y la dimensión pedagógica, didáctica y curricular dentro de las escuelas. Desde el área educativa precisaron que este año el programa busca potenciar la tarea de los equipos directivos desde su función de enseñantes y asesores pedagógicos, promoviendo intervenciones que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En el marco de la actividad, la cartera también dio a conocer que se realizó el cierre de la capacitación destinada a supervisores de la provincia, una propuesta iniciada el año pasado junto a los mismos especialistas. Según indicaron, dicho trayecto estuvo orientado a reflexionar sobre los desafíos de la gestión supervisiva y a consolidar líneas de trabajo articuladas entre supervisión, conducción escolar y equipos docentes. Por último, desde el Ministerio de Educación valoraron la participación y el compromiso de los asistentes en estos espacios de formación colectiva.

EBW