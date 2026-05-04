Taccetta: "Estamos preparados para un invierno con nieve"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, encabezó un encuentro con distintas instituciones de la ciudad con el objetivo de fortalecer la articulación y la preparación ante posibles emergencias, especialmente en el marco de la temporada invernal.

“El primer año de gestión tomamos la decisión de convocar a todas las instituciones, y hoy son muchas más que en aquel primer encuentro de 2024”, señaló Taccetta, quien remarcó la importancia de generar espacios de diálogo permanente. En ese sentido, explicó: “La intención es hablar, escucharnos entre cada uno, hacer las preguntas pertinentes y no esperar a una contingencia o una emergencia”.

Taccetta indicó que la iniciativa busca anticiparse a situaciones críticas como fuertes nevadas. “Queremos evitar cualquier emergencia, pero hay que estar preparados”, afirmó, y agregó que cada organismo podrá “compartir los protocolos que tiene en caso de una contingencia”, en encuentros que se realizarán cada dos semanas bajo la coordinación de Protección Civil.

El intendente también hizo foco en mejorar la experiencia de vecinos y turistas ante eventuales situaciones problemáticas. “Entendemos que un turista que se va con una mala experiencia después afecta a nuestro destino”, advirtió, al mencionar la necesidad de optimizar la articulación entre servicios como salud y asistencia.

Además, subrayó la importancia de definir roles claros ante eventuales crisis: “Saber quién es la voz de mando cuando surge algún problema dentro del plan invernal”, expresó.

En relación al panorama climático, Taccetta sostuvo: “Estamos preparados para un invierno con nieve, a diferencia de lo que fue el anterior. Asimismo, valoró el trabajo conjunto: “Esta articulación de tantas instituciones no se ha visto en los últimos años”.

Por último, destacó el espíritu de la convocatoria y llamó a cuidar la imagen de la ciudad: “Lo que buscamos es posicionarnos mejor como ciudad y que los problemas y las críticas queden adentro. Hablar mal de otra institución no es bueno para la imagen que uno da como ciudad".

“El objetivo no es liderar cada contingencia, sino trabajar de acuerdo a los protocolos. Agradezco públicamente la predisposición de todas las instituciones para dialogar y entender que entre todos hacemos una mejor ciudad”, concluyó.

R.G.