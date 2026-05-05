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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

PAMI: vuelve a interrumpirse el servicio de obra social en la región

Las clínicas de Esquel y Trevelin, en principio, vuelven a notificar la interrupción de la obra social, entre otras.
Por Redacción Red43

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Clínicas de Esquel y Trevelin comunicaron en el día de hoy martes 5 de mayo, que la obra social PAMI volvió a interrumpir sus servicios.

 

Luego de espacios de dialogo que se intercalaron con reclamos tanto en la provincia como a nivel nacional, incluso haciendo paro los mismo trabajadores de PAMI por sus falencias administrativas, la región cordillerana vuelve a ver afectado sus servicio.

 

Los usuarios vienen buscando el dialogo por distintas vías, intentando tanto prevenir los problemas que causa la interrupción, como encontrar una vía para que la interrupción del servicio deje de ser una posibilidad.

 

SL

 

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